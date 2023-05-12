Впервые в Украине: молодому человеку из Днепропетровщины пересадили костный мозг от незнакомца

Юноша из Днепропетровщины стал первым пациентом, которому пересадили костный мозг от неродственного донора.

О деталях этой истории рассказали в Минздраве.

18-летний Олег заболел прошлым лето. Ему внезапно стало плохо, но родители списали плохое самочувствие на тепловой удар. Однако после проведения анализов выяснилось, что парень болеет апластической анемией в тяжелой форме. То есть его костный мозг не способен вырабатывать достаточное количество клеток крови.

До войны в Украине пересаживали костный мозг либо от родственников, либо искали доноров за границей, доставляя стволовые клетки самолетом. Однако после 24 февраля это стало почти невозможным.

Однако с началом полномасштабной войны этот путь усложнился: сначала клетки доставляют в Польшу, дальше курьер пересекает с ним границу и наземно везет в Киев, — говорится в сообщении.

Время в этой ситуации критично: от времени забора до трансплантации должно пройти не более 72 часов. Именно поэтому врачи начали искать донора для мальчика в Украинском реестре доноров костного мозга.

Олегу повезло. Благодаря донору-незнакомцу парню провели трансплантацию. На днях молодого человека выписали из больницы.

Мама Олега радуется и благодарит человека, который был генетическим близнецом ее сына и спас его от страшной болезни.

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