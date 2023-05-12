Вперше в Україні: юнаку із Дніпропетровщини пересадили кістковий мозок від незнайомця

Про деталі цієї історії розповіли в МОЗ.
18-річний Олег захворів минулого літа. Одного для йому стало зле, але батьки списали погане самопочуття на тепловий удар. Проте після проведення аналізів з’ясувалося, що хлопець хворіє на апластичну анемію у важкій формі. Тобто його кістковий мозок не здатен виробляти достатню кількість клітин крові.
До війни в Україні пересаджували кістковий мозок або від родичів, або шукали донорів закордоном, доставляючи стовбурові клітини літаком. Втім, після 24 лютого це стало майже неможливим.
Однак із початком повномасштабної війни цей шлях ускладнився: спочатку клітини доставляють до Польщі, далі курʼєр перетинає з ним кордон і наземно везе до Києва, – сказано в повідомленні.
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