Вперше в Україні: юнаку із Дніпропетровщини пересадили кістковий мозок від незнайомця

Юнак із Дніпропетровщини став першим пацієнтом, кому пересалили кістковий мозок від неродинного донора.

Про деталі цієї історії розповіли в МОЗ.

18-річний Олег захворів минулого літа. Одного для йому стало зле, але батьки списали погане самопочуття на тепловий удар. Проте після проведення аналізів з’ясувалося, що хлопець хворіє на апластичну анемію у важкій формі. Тобто його кістковий мозок не здатен виробляти достатню кількість клітин крові.

До війни в Україні пересаджували кістковий мозок або від родичів, або шукали донорів закордоном, доставляючи стовбурові клітини літаком. Втім, після 24 лютого це стало майже неможливим.

Однак із початком повномасштабної війни цей шлях ускладнився: спочатку клітини доставляють до Польщі, далі курʼєр перетинає з ним кордон і наземно везе до Києва, – сказано в повідомленні.

Час у цій ситуації критичний: від часу забору до трансплантації має минути не більше 72 годин. Саме тому лікарі почали шукати донора для хлопця в Українському реєстрі донорів кісткового мозку.

Олегу пощастило. Завдяки донору-незнайомцю хлопцю провели трансплантацію. Днями хлопця виписали з лікарні.

Мама Олега радіє та дякує людині, яка була генетичним близнюком її сина та врятувала його від страшної хвороби.

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