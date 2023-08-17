Возле Днепра заметили украинский аналог «магической» Платформы 9 3/4 (ВИДЕО)

Этот участок железной дороги шутливо сравнили с Платформой 9 3/4, существующей во вселенной культовой Поттерианы. Ведь, как и в вымышленном мире, чтобы попасть на станцию, надо пройти препятствия. Правда, в украинском варианте это не магическая стена, а кустарники.
Платформа 242 км принадлежит Приднепровской железной дороге и находится вблизи Синельниково. Из-за того, что станция расположена на пустыре между населенными пунктами, она заброшена и заросла сорняками, которые никто не скашивает.
Пассажир жалуется, что добраться до таблички с расписанием поездов невозможно. Для этого нужно пройти через колючие кустарники. Ждать свой поезд приходится непосредственно вблизи путей, где ездят товарные поезда.
Мужчина опубликовал в сети видео, где подробно рассказал о проблемах этой платформы.
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