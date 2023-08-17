Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Возле Днепра заметили украинский аналог «магической» Платформы 9 3/4 (ВИДЕО)

Возле Днепра заметили украинский аналог «магической» Платформы 9 3/4 (ВИДЕО)

Сегодня 11:40
просмотров

Жители Днепропетровщины жалуются на заброшенное состояние железнодорожной платформы.

Новости Днепра про Возле Днепра заметили украинский аналог

Этот участок железной дороги шутливо сравнили с Платформой 9 3/4, существующей во вселенной культовой Поттерианы. Ведь, как и в вымышленном мире, чтобы попасть на станцию, надо пройти препятствия. Правда, в украинском варианте это не магическая стена, а кустарники.

Платформа 242 км принадлежит Приднепровской железной дороге и находится вблизи Синельниково. Из-за того, что станция расположена на пустыре между населенными пунктами, она заброшена и заросла сорняками, которые никто не скашивает.

Пассажир жалуется, что добраться до таблички с расписанием поездов невозможно. Для этого нужно пройти через колючие кустарники. Ждать свой поезд приходится непосредственно вблизи путей, где ездят товарные поезда.

Мужчина опубликовал в сети видео, где подробно рассказал о проблемах этой платформы.

Читайте также:

Новости Днепра про Возле Днепра заметили украинский аналог Українська Новости Днепра про Возле Днепра заметили украинский аналог Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре простились с известным священником
Новости Днепра
Сегодня 10:56
В Днепре простились с известным священником

В Днепре отпели протоиерея Владимира Овчаренко.

В больницу Днепра эвакуировали одного из пострадавших из-за обстрела области: в каком он состоянии
Новости Днепра
Сегодня 10:27
В больницу Днепра эвакуировали одного из пострадавших из-за обстрела области: в каком он состоянии

В областной центр эвакуировали пострадавшего в результате обстрела Межевской общины…

В Днепре на съезде с Центрального моста образовалась огромная пробка: что произошло
Новости Днепра
Сегодня 09:49
В Днепре на съезде с Центрального моста образовалась огромная пробка: что произошло

Будьте внимательны!

В Днепре мужчина упал в подвал недостроя: что с ним
Новости Днепра
Сегодня 09:30
В Днепре мужчина упал в подвал недостроя: что с ним

На помощь мужчине вызвали спасателей.

Последние новости

В Кривом Роге после маммопластики умерла 22-летняя девушка: стали известны результаты судмедэкспертизы
В Кривом Роге после маммопластики умерла 22-летняя девушка: стали известны результаты судмедэкспертизы

В июне в Кривом Роге разгорелся скандал из-за смерти 22-летней Алины Мухиной.

Сегодня 11:12
7
просмотров
В Днепре простились с известным священником
В Днепре простились с известным священником

В Днепре отпели протоиерея Владимира Овчаренко.

Сегодня 10:56
1
просмотров
В больницу Днепра эвакуировали одного из пострадавших из-за обстрела области: в каком он состоянии
В больницу Днепра эвакуировали одного из пострадавших из-за обстрела области: в каком он состоянии

В областной центр эвакуировали пострадавшего в результате обстрела Межевской общины 16 августа.

Сегодня 10:27
3
просмотров
Сегодня в Днепропетровской области прогремят несколько громких взрывов: что произошло
Сегодня в Днепропетровской области прогремят несколько громких взрывов: что произошло

Без паники!

Сегодня 10:19
7
просмотров
В Днепре на съезде с Центрального моста образовалась огромная пробка: что произошло
В Днепре на съезде с Центрального моста образовалась огромная пробка: что произошло

Будьте внимательны!

Сегодня 09:49
5
просмотров
В Днепре мужчина упал в подвал недостроя: что с ним
В Днепре мужчина упал в подвал недостроя: что с ним

На помощь мужчине вызвали спасателей.

Сегодня 09:30
5
просмотров
В Днепре хотят до конца года перекрыть движение по Крутогорному спуску: подробности
В Днепре хотят до конца года перекрыть движение по Крутогорному спуску: подробности

Важная информация!

Сегодня 09:00
5
просмотров
В Днепре «заминировали» 590 объектов: банки, военкоматы, ТРЦ, больницы, салон красоты
В Днепре «заминировали» 590 объектов: банки, военкоматы, ТРЦ, больницы, салон красоты

"Минеры" никак не успокоятся.

Сегодня 08:35
5
просмотров
Под утро россияне атаковали Днепропетровщину ракетами: комментарий ОВА
Под утро россияне атаковали Днепропетровщину ракетами: комментарий ОВА

Сегодня рано утром на Днепропетровщине были слышны взрывы.

Сегодня 07:44
5
просмотров
Огонь полностью охватил комнату: в Днепре ночью горела квартира в многоэтажке (ФОТО, ВИДЕО)
Огонь полностью охватил комнату: в Днепре ночью горела квартира в многоэтажке (ФОТО, ВИДЕО)

Что стало причиной пожара – не сообщается.

Сегодня 07:15
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх