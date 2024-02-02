Возле Днепра мужчина избил ребенка и забрал у него велосипед

Преступление произошло 1 февраля около 16.00 в пгт. Новопокровка Солонянского района. Парень ехал по улице, когда к нему подошел неизвестный мужчина. Незнакомец ударил ребенка по лицу и отобрал велосипед.
По приметам, которые предоставил мальчик, сотрудники местного отделения полиции в течение часа разыскали злоумышленника. Угнанный транспорт вернули ребенку, а 51-летнего местного жителя, обидевшего несовершеннолетнего, задержали и доставили в участок.
Выяснилось, что он уже не раз привлекался к уголовной ответственности.
2 февраля следователи сообщили грабителю о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
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