Поблизу Дніпра чоловік побив дитину та забрав у неї велосипед

У Солонянському районі чоловік побив дитину та забрав у неї велосипед.

Злочин стався 1 лютого близько 16.00 у смт. Новопокровка Солонянського району. Хлопець їхав вулицею, коли до нього підійшов невідомий чоловік. Незнайомець вдарив дитину по обличчю та відібрав велосипед.

За прикметами, які надав хлопчик, працівники місцевого відділку поліції впродовж години розшукали зловмисника. Викрадений транспорт повернули дитині, а 51-річного місцевого жителя, який образив неповнолітнього, затримали та доставили у відділок.

З’ясувалося, що він вже не неодноразово притягався до кримінальної відповідальності.

2 лютого слідчі повідомили грабіжнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

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