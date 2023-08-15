Воняет лекарством или дустом: жители Днепра жалуются на несъедобные дыни и арбузы с рынков

Жители Днепра жалуются на некачественные дыни и арбузы, продающиеся на базарчиках вблизи домов.

Сезон бахчевых в самом разгаре и хотя цена на них до сих пор кусается, однако днепряне покупают дыни и арбузы, чтобы полакомиться летними ягодами. Однако не всегда этот опыт приятен.

Так, жительница Днепра пожаловалась на дыни и арбузы, приобретенные у продавцов на уличном минирынке.

По словам Светланы, она купила несъедобные бахчевые на Левобережном. Днепрянка утверждает, что дыня была горькой и воняла дустом или чем-то похожим на лекарства. Арбуз был похож на траву, дряблым и недозрелым.

Все это повезла на дачу и там, конечно, выбросила. Купила вчера, а сегодня сказала им, что нельзя так лгать людям, утверждая на 100%, что оно сладкое и вкусное. Они там зазывают и гарантируют качество. Так мне еще и нахамили. Увидела также, как другие люди ссорятся с этими продавцами и возвращают их арбузы уже разрезанными, — пишет женщина.

В комментариях под сообщением разгорелась пылкая дискуссия. Одни говорят, что скупались на этих торговых точках и товар был нормальным, остальные согласны со Светланой и делятся своим неприятным опытом.

Обвешивают сильно и напротив АТБ. За 2 персика взяла на 6 грн больше. Ругаться нет здоровья (мне 76 лет). Но покупать у них ничего не стану. Покупать нужно на рынке, – рассказывает днепрянка.

Также днепряне предлагают вообще не скупаться на этих рынках, ведь они часто работают не официально и не имеют соответствующих документов.

Не понимаю, зачем покупать и поддерживать стихийную торговлю там, где ее не должно быть вообще. А потом все удивляются, чего же это разведенный срач после торгашей. Покупаю либо в магазине, либо на крытом рынке где уплачено городское, – делятся своим опытом днепряне.

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