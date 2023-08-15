Тхне ліками чи дустом: мешканці Дніпра жаліються на неїстівні дині та кавуни з ринків

Мешканці Дніпра скаржаться на неякісні дині та кавуни, які продають на базарчиках поблизу будинків.

Сезон баштанних у самому розпалі й хоча ціна на них досі кусається, проте дніпряни купляють дині та кавуни, щоб поласувати літніми ягодами. Проте не завжди цей досвід приємний.

Так, мешканка Дніпра поскаржилася на дині та кавуни, які придбала у продавців на вуличному мініринку.

За словами Світлани, вона купила неїстівні баштанні на Лівобережному. Дніпрянка стверджує, що диня була гіркою та смерділа дустом чи чимось схожим на ліки. Кавун був схожим на траву, в’ялим та недостиглим.

Все це повезла на дачу і там звісно викинула. Купила вчора, а сьогодні сказала їм, що не можна так брехати людям, стверджуючи на 100%, що воно солодке та смачне. Бо вони там зазивають і гарантують якість. Так мені ще й нахамили. Побачила також, як інші люди сваряться із цими продавцями і повертають їхні кавуни уже розрізаними, – пише жінка.

У коментарях під дописом розгорілася палка дискусія. Одні кажуть, що скуплялися на цих торгових точках і товар був нормальним, решта погоджується із Світланою та ділиться своїм неприємним досвідом.

Обважують сильно і навпроти АТБ. За 2 персики взяла на 6 грн більше. Лаятися немає здоров’я (мені 76 років). Але купувати у них нічого не стану. Купувати треба на ринку, – розповідає дніпрянка.

Також дніпряни пропонують взагалі не скуплятися на цих ринках, адже часто вони працюють не офіційно та не мають відповідних документів.

Не розумію, навіщо купувати, та підтримувати стихійну торгівлю там, де її не повинно бути взагалі. А потім всі дивуються, чого ж це срач розведений після торгашів. Купую або в магазині, або на критому ринку де сплачено містове, – діляться своїм досвідом дніпряни.

Читайте також:

Українська

Автор: