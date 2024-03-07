Волонтеры из Днепра спасают 25 собак, которых держали для черного разведения

Из собачьей "пыточной" пытаются спасти 25 животных в Днепре.

В Днепре зооволонтеры у «черных разводчиков» выкупили 25 животных, находившихся в ужасном состоянии, пишет зоозащитница Инесса Капинус.

Организацию, занимавшуюся подпольным разведением животных, разоблачили волонтеры. Чтобы спасти 25 собак, зоозащитники выкупили их и забрали в свое убежище.

Волонтер отметила, что в приюте нет ресурсов, чтобы содержать такое количество животных, но оставить в ужасных условиях пушистиков зоозащитники не смогли.

Когда заехали первые, увидев их состояние, мы сделали максимум, чтобы извлечь из той застенки как можно больше собак. Это все, чтобы спасти их, ведь большинство сук не стерильные и имели все шансы попасть в такие же зообарыг. Рожать пока не умрут, такая судьба у мам щенков «для души», — рассказывает зооволонтер, основательница приюта DniproAnimals.

Нескольких животных «барыги» отдали бесплатно, потому что из-за болезней на них уже не зарабатывали.

«Кто сейчас осудит, что нужно было изымать, писать заявления и забирать. Очень прошу, удержитесь. Мы девушки и силой этот вопрос не смогли бы решить. Доказать преступление юридически почти невозможно и у меня просто нет физически на это времени, но могу передать всю информацию о деятельности этого «питомника», которая реально может доказать это дело «не словом, а делом», – говорит Инесса.

В течение недели Инесса и зооволонтеры вытаскивали из питомника животных. Сейчас все они получают медицинскую помощь, так как предыдущие владельцы совсем не заботились о собаках.

«Все в блохах, экскрементах, желтые от мочи, потому что содержались в клетках, с опухолями, отитами, увечьями», – сообщается в сообщении

Узнать, как помочь собакам, можно ТУТ.

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