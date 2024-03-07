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Волонтери з Дніпра рятують 25 собак, яких тримали для чорного розведення

Сьогодні 17:04
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З собачої "катівні" намагаються врятувати 25 тварин у Дніпрі.

Новости Днепра про Волонтери з Дніпра рятують 25 собак, яких тримали для чорного розведення

У Дніпрі зооволонтери у “чорних розплідників” викупили 25 тварин, які перебували у жахливому стані, пише зоозахисниця Інесса Капінус.

Організацію, яка займалася підпільним розведенням тварин викрили волонтери. Аби врятувати 25 собак, зоозахисники викупили їх та забрали до свого притулку. 

Волонтерка зазначила, що у притулку немає ресурсів, щоб утримувати таку кількість тварин, але залишити на призволяще пухнастиків зоозахисники не змогли. 

Коли заїхали перші, побачивши їх стан, ми зробили максимум, аби витягти з тієї катівні якомога більше собак. Це все, аби врятувати їх, адже більшість сук не стерильні і мали всі шанси потрапити до таких самих зообариг. Народжувати поки не помруть, така доля у матусь цуценят “для душі”, – розповідає зооволонтерка, засновниця притулку DniproAnimals.

Кількох тварин “бариги” віддали за безкоштовно, бо через хвороби на них вже не заробляли.

«Хтось зараз засудить, що треба було вилучати, писати заяви і забирати. Дуже прошу, утримайтесь. Ми дівчата і силою це питання не змогли би вирішити. Довести злочин юридично майже неможливо і я просто не маю фізично на це часу, але можу передати усю інформацію про діяльність цього «розплідника», яка реально може довести цю справу “не словом, а ділом”, – каже пані Інесса.

Упродовж тижня Інесса та зооволонтери витягували із розплідника тварин. Наразі всі вони отримують медичну допомогу, позаяк попередні власники зовсім не піклувалися про собак.

«Всі у блохах, екскрементах, жовті від сечі, бо утримувались у клітках, з пухлинами, отитами, каліцтвами», – повідомляється у дописі

Дізнатися, як допомогти собакам, можна ТУТ.

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Новости Днепра про Волонтери з Дніпра рятують 25 собак, яких тримали для чорного розведенняУкраїнська

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