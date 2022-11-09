Война забирает лучших: Никополь потерял Героя

Об этом сообщил Никопольский городской совет.
«8 ноября 2022 года, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства от российских оккупантов, принимая непосредственное участие в обеспечении национальной безопасности и обороны, отражении и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации, погиб младший сержант А7223 Дриманов Валентин Николаевич, 21.07.1994. Прощание с павшим Героем 9 ноября», — говорится в сообщении.
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