В Днепре за флаг легендарного футбольного клуба заплатили 100 тысяч гривен

Об этом рассказал Eugene Pereverzev на своей странице на фейсбуке.
На благотворительном аукционе продали флаг ФК Днепр 2004 года с автографами игроков команды. Его отдали за 110 тысяч гривен. Отмечается, что сувенир приобрел военный, которого зовут Евгений и теперь флаг будет находиться на «нуле».
Доступен еще второй лот – мяч, побывавший на Чемпионате Мира по футболу 2006 года. Евгений рассказал, что этим мячом играли во время разминки перед Чемпионатом.
Вырученные средства пойдут на оплату лечения больному военному Виталию Иваненко. У бойца пятеро детей, в мирное время он вел передачу о рыбалке, а в 2014 году пошел добровольцем в АТО. После начала полномасштабного вторжения снова вернулся на службу.
К сожалению, во время службы его здоровье сильно ухудшилось. Сейчас Виталий нуждается в протезировании обоих бедренных суставов, чтобы вернуться в строй.
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Яна Юхименко
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