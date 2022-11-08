Держалась долгие годы: в Днепре в парке Глобы вандалы изуродовали детскую площадку

Парк Глобы – место, где прошло детство многих днепрян.

Да и сейчас многие любят прогуляться по этому парку, отдохнуть на лавочке, полюбоваться утками, обитающими в парковом озере.

К сожалению, аттракционы и многие объекты в этой зеленой зоне уже морально устарели. Но и местные жители, так сказать, подливают масла в огонь.

Так, неизвестные изуродовали детскую площадку в этом парке. Она держалась долгие годы, там даже играли детки, но теперь вандалы сняли доски, часть металлического каркаса и разрисовали конструкции «наскальной живописью».

Выглядит теперь площадка очень уныло.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в парке Глобы у вороны украли очки, а Айболиту сломали нос.

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