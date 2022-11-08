В Днепре в гостинице «Южная» мужчина с оружием устроил дебош

Сегодня в Днепре на улице Рабочей произошел странный инцидент.

В гостинице «Южная» мужчина с оружием устроил дебош. На место происшествия приехали патрульные.

Об этом пишут местные жители в соцсетях.

Мы позвонили в полицию, чтобы узнать, что произошло.

Там нам сообщили, что вызов на линию «102» поступал, но подробностей пока нет.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Рабочей декоммунизируют знаменитый шпиль.

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