Війна забирає найкращих: Нікополь втратив Героя

Про це повідомляє Нікопольська міська рада.
8 листопада 2022 року захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави від російських окупантів, беручи безпосередню участь у забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації загинув молодший сержант в/ч А7223 Дріманов Валентин Миколайович, 21.07.1994 р.н Прощання із загиблим Героєм 9 листопада”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
Автор:
У Павлограді місцевий житель мало не вбив сина своєї подруги,…
Росіяни продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському…
У вівторок, 8 листопада, 258-й день війни в Україні ворог…
У Дніпрі 8 листопада мешканцям кількох вулиць в Амур-Нижньодніпровському районі…