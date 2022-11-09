Війна забирає найкращих: Нікополь втратив Героя

Нікополь втратив ще одного Героя на війні. Прощання із Захисником відбудеться сьогодні, 9 листопада.

Про це повідомляє Нікопольська міська рада.

8 листопада 2022 року захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави від російських окупантів, беручи безпосередню участь у забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації загинув молодший сержант в/ч А7223 Дріманов Валентин Миколайович, 21.07.1994 р.н Прощання із загиблим Героєм 9 листопада”, – йдеться в повідомленні.

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