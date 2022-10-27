Война догнала и здесь: в Днепре спасают сбежавшую на Никопольщину из Славянска переселенку

В Днепре спасают переселенку из Славянска, сбежавшую на Никопольщину от войны, но ее и здесь догнали вражеские снаряды.

Историю женщины рассказал руководитель областной больницы Мечникова Сергей Рыженко.

По словам Сергея Рыженко, в Днепре спасают 69-летнюю Валентину, которая переехала в Красногригорьевку под Никополем из Славянска. Женщина убегала от войны, но вражеские снаряды догнали ее и здесь.

Вместе с дочерью, внучками и зятем они переехали на Днепропетровщину. И все было хорошо, но россияне начали обстреливать Никопольщину.

22 октября во время одного из массированных обстрелов Валентина Михайловна получила серьезное ранение. Женщина уже забегала в дом, но обломок вражеского снаряда ранил ей позвоночник.

Она упала в обморок, отказали руки и ноги. Пострадавшую привезли в Днепр. Обломок застрял в хребтовом канале, и не давал двигаться. Через несколько дней после врачебных вмешательств в руках появились силы, но ноги до сих пор не работают. Медики делают все возможное, чтобы вернуть Валентину к активной жизни.

Предстоят еще операции. Судьбу не обойдешь, но надежда не умирает. Дочь с внучками под реанимацией ждут выздоровления бабушки. Она у них стержень, — отметил Рыженко

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