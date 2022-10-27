Війна наздогнала і тут: у Дніпрі рятують переселенку, яка втекла на Нікопольщину із Слов’янська

У Дніпрі рятують переселенку із Слов'янська, яка втекла на Нікопольщину від війни, але її і тут наздогнали ворожі снаряди.

Історію жінки розповів керівник обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко.

За словами Сергія Риженко, у Дніпрі рятують 69-річну Валентину, яка переїхала до Червоногригорівки під Нікополем із Слов’янська. Жінка втікала від війни, але ворожі снаряди наздогнали її і тут.

Разом із дочкою, внучками та зятем вони переїхали на Дніпропетровщину. І все було добре, але росіяни почали обстрілювати Нікопольщину.

22 жовтня під час одного із масованих обстрілів, Валентина Михайлівна отримала серйозне поранення. Жінка вже забігала в хату, але уламок ворожого снаряду поранив їй хребет.

Вона втратила свідомість, відмовили руки та ноги. Потерпілу привезли до Дніпра. Уламок застряг в хребтовому каналі, і не давав рухатися. Через кілька днів після лікарських втручань в руках з’явилися сили, але ноги досі не працюють. Наразі медики роблять все можливе, щоб повернути Валентину до активного життя.

Попереду ще операції. Долю не обійдеш, але надія не помирає. Донька з онучками під реанімацією чекають на одужання бабусі. Вона в них стержень, – зазначив Риженко

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