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Війна наздогнала і тут: у Дніпрі рятують переселенку, яка втекла на Нікопольщину із Слов’янська 

Сьогодні 17:41
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У Дніпрі рятують переселенку із Слов'янська, яка втекла на Нікопольщину від війни, але її і тут наздогнали ворожі снаряди. 

Новости Днепра про Війна наздогнала і тут: у Дніпрі рятують переселенку, яка втекла на Нікопольщину із Слов'янська 

Історію жінки розповів керівник обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко. 

За словами Сергія Риженко, у Дніпрі рятують 69-річну Валентину, яка переїхала до Червоногригорівки під Нікополем із Слов’янська. Жінка втікала від війни, але ворожі снаряди наздогнали її і тут. 

Разом із дочкою, внучками та зятем вони переїхали на Дніпропетровщину. І все було добре, але росіяни почали обстрілювати Нікопольщину. 

22 жовтня під час одного із масованих обстрілів, Валентина Михайлівна отримала серйозне поранення. Жінка вже забігала в хату, але уламок ворожого снаряду поранив їй хребет. 

Вона втратила свідомість, відмовили руки та ноги. Потерпілу привезли до Дніпра. Уламок застряг в хребтовому каналі, і не давав рухатися. Через кілька днів після лікарських втручань в руках з’явилися сили, але ноги досі не працюють. Наразі медики роблять все можливе, щоб повернути Валентину до активного життя.

Попереду ще операції. Долю не обійдеш, але надія не помирає. Донька з онучками під реанімацією чекають на одужання бабусі. Вона в них стержень, – зазначив Риженко

Новости Днепра про Війна наздогнала і тут: у Дніпрі рятують переселенку, яка втекла на Нікопольщину із Слов'янська 

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Новости Днепра про Війна наздогнала і тут: у Дніпрі рятують переселенку, яка втекла на Нікопольщину із Слов'янська Українська

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