Военные сил ПВО уничтожили 2 «Шахеда» на Днепропетровщине

В результате вражеской атаки никто не пострадал. В других громадах области ночь прошла спокойно.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

В Днепре с 18 по 22 декабря будут выключать свет.

В Днепре в самом разгаре продажа новогодних елок.

В Днепре неожиданно анонсировали еще одно отключение газа до конца…

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