Военные сил ПВО уничтожили 2 «Шахеда» на Днепропетровщине

Вражеская атака произошла поздно вечером.
Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
Обломки беспилотников упали на здание частного предприятия.
На месте падения загорелась крыша. Спасатели быстро локализовали пожар.
В результате вражеской атаки никто не пострадал. В других громадах области ночь прошла спокойно.
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