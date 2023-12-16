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Военные сил ПВО уничтожили 2 «Шахеда» на Днепропетровщине

Сегодня 09:35
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На Днепропетровщине военные сил ПВО уничтожили 2 вражеских "Шахеда".

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Вражеская атака произошла поздно вечером.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Обломки беспилотников упали на здание частного предприятия.

На месте падения загорелась крыша. Спасатели быстро локализовали пожар.

В результате вражеской атаки никто не пострадал. В других громадах области ночь прошла спокойно.

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