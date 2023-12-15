Вблизи Днепра женщина упала в глубокий погреб и травмировалась

Медики помогали женщине, которая рухнула в глубокий погреб.

В одном из поселков Новомосковского района помощь понадобилась 29-летней травмированной женщине.

Вызов в скорую поступил 14 декабря. Как выяснилось позже, женщина залезала в погреб, но из-за своей опрометчивости споткнулась и свалилась с лестницы. Погреб был глубиной три метра, к счастью, пострадавшая смогла выбраться на поверхность своими силами и позвать родных.

Семья женщины вызвала скорую, об этом сообщила медик Татьяна Есич.

Бригада ЭМД предоставила пострадавшей экстренную медицинскую помощь – обезболила, провела транспортную иммобилизацию, периферический венозный доступ, инфузию кристаллоидных растворов. С диагнозом, закрытая травма живота и кататравма, ушиб правого бедра, в состоянии средней тяжести женщину госпитализировали в больницу в Новомосковске.

Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Напомним, ранее мы сообщали о медиках, спасших молодого человека в состоянии клинической смерти. Парню внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание. Приехавшая на вызов бригада «скорой» реанимировала пациента.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: