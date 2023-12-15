Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вблизи Днепра женщина упала в глубокий погреб и травмировалась

Сегодня 19:42
просмотров

Медики помогали женщине, которая рухнула в глубокий погреб.
Новости Днепра про Вблизи Днепра женщина упала в глубокий погреб и травмировалась

фото умовне

В одном из поселков Новомосковского района помощь понадобилась 29-летней травмированной женщине.

Вызов в скорую поступил 14 декабря. Как выяснилось позже, женщина залезала в погреб, но из-за своей опрометчивости споткнулась и свалилась с лестницы. Погреб был глубиной три метра, к счастью, пострадавшая смогла выбраться на поверхность своими силами и позвать родных.

Семья женщины вызвала скорую, об этом сообщила медик Татьяна Есич.

Бригада ЭМД предоставила пострадавшей экстренную медицинскую помощь – обезболила, провела транспортную иммобилизацию, периферический венозный доступ, инфузию кристаллоидных растворов. С диагнозом, закрытая травма живота и кататравма, ушиб правого бедра, в состоянии средней тяжести женщину госпитализировали в больницу в Новомосковске.

Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Напомним, ранее мы сообщали о медиках, спасших молодого человека в состоянии клинической смерти. Парню внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание. Приехавшая на вызов бригада «скорой» реанимировала пациента.

Читайте также:

Новости Днепра про Вблизи Днепра женщина упала в глубокий погреб и травмироваласьУкраїнська Новости Днепра про Вблизи Днепра женщина упала в глубокий погреб и травмироваласьРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Была клиническая смерть: в Днепре спасали молодого парня, внезапно потерявшего сознание
Новости Днепра
Сегодня 17:35
Была клиническая смерть: в Днепре спасали молодого парня, внезапно потерявшего сознание

В Днепре спасали молодого человека, который внезапно потерял сознание.

На Днепропетровщине более двух месяцев разыскивают без вести пропавшего мужчину: нужна помощь
Новости Днепра
Сегодня 14:38
На Днепропетровщине более двух месяцев разыскивают без вести пропавшего мужчину: нужна помощь

Присмотритесь внимательно к фото!

В Днепре возле кладбища нашли снаряд времен Второй мировой войны
Новости Днепра
Сегодня 11:42
В Днепре возле кладбища нашли снаряд времен Второй мировой войны

Спасатели забрали и обезвредили опасную находку.

На Солнце произошла мощная вспышка: Землю всколыхнут магнитные бури
Новости Днепра
Сегодня 10:00
На Солнце произошла мощная вспышка: Землю всколыхнут магнитные бури

У метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие.

Последние новости

В Днепре из-за ДТП в час пик парализовало проспект Яворницкого (ФОТО)
В Днепре из-за ДТП в час пик парализовало проспект Яворницкого (ФОТО)

В Днепре на проспекте Яворницкого из-за ДТП километровая пробка.

Сегодня 18:58
3
просмотров
В Днепре эксдиректора исследовательского института подозревают в растрате 500 тыс. на зарплату знакомой
В Днепре эксдиректора исследовательского института подозревают в растрате 500 тыс. на зарплату знакомой

Чиновница официально устроила на работу свою знакомую, которая на самом деле ничего не делала, а деньги за это получала.

Сегодня 18:40
3
просмотров
В центре Днепра снова изменят схему движения автотранспорта: подробности
В центре Днепра снова изменят схему движения автотранспорта: подробности

Важная информация!

Сегодня 18:06
6
просмотров
ТОП-5 «новогодних» вакансий в Днепре: ищут «смаковершників» и охранников для елок
ТОП-5 «новогодних» вакансий в Днепре: ищут «смаковершників» и охранников для елок

Традиционно под Новый год в Днепре появляются вакансии с временной занятостью – сотрудники нужны на краткий срок, пока длятся праздники, но в части вакансий в дальнейшем соискатель может рассчитывать на продолжение трудовых отношений.

Сегодня 17:50
5
просмотров
В центре Днепра на головы горожан падают кирпичи со старинного дома
В центре Днепра на головы горожан падают кирпичи со старинного дома

Будьте осторожны!

Сегодня 17:47
7
просмотров
Была клиническая смерть: в Днепре спасали молодого парня, внезапно потерявшего сознание
Была клиническая смерть: в Днепре спасали молодого парня, внезапно потерявшего сознание

В Днепре спасали молодого человека, который внезапно потерял сознание.

Сегодня 17:35
6
просмотров
Днепр вошел в мировой рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью
Днепр вошел в мировой рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью

Портал Numbeo добавил Днепр в рейтинг городов мира с самой дорогой недвижимостью.

Сегодня 16:37
5
просмотров
Лукашук прокомментировал статью в Bild о том, что россияне планируют захватить Днепр к 2026 году
Лукашук прокомментировал статью в Bild о том, что россияне планируют захватить Днепр к 2026 году

Вчера в немецком издании Bild опубликовали статью под названием "Это военный план Путина до 2026 года" аналитика Юлиана Репке, в которой отмечено, что россия планирует продолжать войну в Украине до 2026 года и планирует захватить Днепр, Харьков и другие города.

Сегодня 16:06
6
просмотров
В Днепре на Запорожском шоссе из-за фуры и ДТП собралась огромная пробка
В Днепре на Запорожском шоссе из-за фуры и ДТП собралась огромная пробка

В Днепре из-за ДТП на Запорожском шоссе частично парализовано движение.

Сегодня 15:58
5
просмотров
В полиции прокомментировали ограбление известного певца и бойца ВСУ в поезде «Днепр-Киев»
В полиции прокомментировали ограбление известного певца и бойца ВСУ в поезде «Днепр-Киев»

Известный украинский рэпер и военнослужащий Александр Ярмак, более известный как YARMAK, стал жертвой грабителей.

Сегодня 15:33
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх