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Військові сил ППО знищили 2 “Шахеда” на Дніпропетровщині

Сьогодні 09:35
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На Дніпропетровщині військові сил ППО знищили 2 ворожих "Шахеда".

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Ворожа атака сталася пізно ввечері.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Уламки беспілотників впали на будівлю приватного підприємства.

На місці падіння зайнявся дах. Рятувальники швидко локалізували пожежу. 

Внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. В інших громадах області ніч минула спокійно. 

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