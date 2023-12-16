Військові сил ППО знищили 2 “Шахеда” на Дніпропетровщині

Ворожа атака сталася пізно ввечері.
Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
Уламки беспілотників впали на будівлю приватного підприємства.
На місці падіння зайнявся дах. Рятувальники швидко локалізували пожежу.
Внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. В інших громадах області ніч минула спокійно.
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