Військові сил ППО знищили 2 “Шахеда” на Дніпропетровщині

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На Дніпропетровщині військові сил ППО знищили 2 ворожих "Шахеда".

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