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  • На Бахмутском направлении погиб Герой из Днепропетровской области Алексей Чурбаков

На Бахмутском направлении погиб Герой из Днепропетровской области Алексей Чурбаков

Сегодня 08:42
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На Бахумутском направлении погиб солдат ВСУ из Днепропетровской области Алексей Михайлович Чурбаков.

Новости Днепра про На Бахмутском направлении погиб Герой из Днепропетровской области Алексей Чурбаков

Об этом сообщает Криворожская районная государственная администрация в Facebook.

Мужчина служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ старшим солдатом.

“Боль, которая не проходит с течением времени. В этой жестокой войне мы теряем лучших. Мы все должны быть сильными, чтобы отплатить за каждую потерянную жизнь и вернуть захваченные врагом территории. Герои не умирают!” – заявил начальник Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

Герой погиб 8 ноября 2023 года, во время выполнения боевого задания.

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