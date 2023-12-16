На Бахмутском направлении погиб Герой из Днепропетровской области Алексей Чурбаков

Герой погиб 8 ноября 2023 года, во время выполнения боевого задания.

“Боль, которая не проходит с течением времени. В этой жестокой войне мы теряем лучших. Мы все должны быть сильными, чтобы отплатить за каждую потерянную жизнь и вернуть захваченные врагом территории. Герои не умирают!” – заявил начальник Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

Об этом сообщает Криворожская районная государственная администрация в Facebook.

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