На Бахмутском направлении погиб Герой из Днепропетровской области Алексей Чурбаков

Об этом сообщает Криворожская районная государственная администрация в Facebook.
Мужчина служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ старшим солдатом.
“Боль, которая не проходит с течением времени. В этой жестокой войне мы теряем лучших. Мы все должны быть сильными, чтобы отплатить за каждую потерянную жизнь и вернуть захваченные врагом территории. Герои не умирают!” – заявил начальник Криворожского РВА Евгений Ситниченко.
Герой погиб 8 ноября 2023 года, во время выполнения боевого задания.
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