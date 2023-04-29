Военкоматы, станции метро, ​​аэропорт, больницы, газораспределительные пункты: в Днепре трижды за сутки сообщали о “минировании”

В пятницу в Днепре трижды поступали сообщения о минировании.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Так, первое сообщение касалось заминирования газораспределительных пунктов. Газовые службы самостоятельно провели обследование своих объектов, информация о заминировании не подтвердилась.

Второй раз сообщили о заминировании школы №74. Учебное заведение обследовали, взрывоопасных материалов не обнаружили.

Третье сообщение касалось заминирования районных судов, больниц, аэропорта, торговых центров, школ, детских садов, здания СБУ, отделов полиции, военкоматов и станций метро. Правоохранители обследовали 416 объектов: 14 судебных учреждений, 38 больничных заведений, аэропорт, 32 торговых центра, 128 заведений общего среднего образования, 175 детских садов, админздание СБУ, 10 отделов полиции, 8 военкоматов и 9 станций метро. Информация о заминировании не подтвердилась, взрывоопасных материалов не обнаружено.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, не трогайте его, а сразу звоните в полицию или Службу спасения!

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