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Військкомати, станції метро, аеропорт, лікарні, газорозподільні пункти: у Дніпрі тричі за добу повідомляли про “замінування”

Сьогодні 09:03
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У п'ятницю у Дніпрі тричі надходили повідомлення про замінування.

Новости Днепра про Військкомати, станції метро, аеропорт, лікарні, газорозподільні пункти: у Дніпрі тричі за добу повідомляли про

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Так, перше повідомлення стосувалося замінування газорозподільних пунктів. Газові служби самостійно провели обстеження своїх об’єктів, інформація про замінування не підтвердилась.

Вдруге повідомили про замінування школи №74. Навчальний заклад обстежили, вибухонебезпечних матеріалів не виявили.

Третє повідомлення стосувалося замінування районних судів, лікарень, аеропорту, торгівельних центрів, шкіл, дитячих садків, будівлі СБУ, відділів поліції, військкоматів та станцій метро. Правоохоронці обстежили 416 об’єктів: 14 судових установ, 38 лікарняних закладів, аеропорт, 32 торгових центри, 128 закладів загальної середньої освіти, 175 дитячих садочків, адмінбудівлю СБУ, 10 відділів поліції, 8 військкоматів та 9 станцій метро. Інформація про замінування не підтвердилась, вибухонебезпечних матеріалів не виявлено.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, не чіпайте його, а відразу телефонуйте в поліцію чи Службу порятунку!  

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Новости Днепра про Військкомати, станції метро, аеропорт, лікарні, газорозподільні пункти: у Дніпрі тричі за добу повідомляли про Українська

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