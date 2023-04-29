У Севастополі горить нафтобаза: окупанти заявили про атаку БПЛА

Уночі невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті, що у Криму.
Про це повідомив так званий “губернатор Севастополя” Михайло Развожаєв у Telegram.
Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі в Козачій бухті. За попередньою інформацією, загоряння сталося через влучання БпЛА. На місці працюють усі необхідні спецслужби. Площа пожежі близько 1000 кв. м, пожежі присвоєно 4 клас, – заявив гауляйтер.
Развожаєв також повідомив, що ніхто з людей не постраждав, а цивільним об’єктам нічого не загрожує.
Тим часом російські пабліки публікують кадри з місця подій.
На фото і відео видно, що займання досить масштабне.
Так званий “губернатор Севастополя” також повідомив, що на місці працюють 18 пожежних розрахунків і 60 рятувальників, очікується прибуття пожежного поїзда.
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