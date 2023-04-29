Одна повітряна тривога: як минула ніч на Дніпропетровщині

На щастя, вона була без обстрілів, а ніч загалом минула спокійно.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
Початок нового дня – з хорошою новиною: ніч в області минула спокійно. Обстрілів в наших громадах не зафіксовано. Нехай субота буде тихою, – написав він.
А от у Севастополі ніч була з “бавовною”. Там невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті. Подробиці – тут.
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