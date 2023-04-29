Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Одна повітряна тривога: як минула ніч на Дніпропетровщині

Сьогодні 08:31
просмотров

Сьогодні на Дніпропетровщині вночі була лише одна повітряна тривога: з 02:17 до 02:43.

Новости Днепра про Одна повітряна тривога: як минула ніч на Дніпропетровщині

На щастя, вона була без обстрілів, а ніч загалом минула спокійно.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Початок нового дня – з хорошою новиною: ніч в області минула спокійно. Обстрілів в наших громадах не зафіксовано. Нехай субота буде тихою, – написав він.

Новости Днепра про Одна повітряна тривога: як минула ніч на Дніпропетровщині

А от у Севастополі ніч була з “бавовною”. Там невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті. Подробиці – тут.

Читайте також:

Новости Днепра про Одна повітряна тривога: як минула ніч на ДніпропетровщиніУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі закликали не ігнорувати повітряну тривогу
    Новини Дніпра
    Вчора 18:18
    У Дніпрі закликали не ігнорувати повітряну тривогу

    Будьте в безпечних місцях!

    На Дніпропетровщині ДСНСники врятували котика, який впав в колодязь з водою
    Новини Дніпра
    Вчора 16:20
    На Дніпропетровщині ДСНСники врятували котика, який впав в колодязь з водою

    З котиком все добре!

    Зник ще на початку березня: на Дніпропетровщині розшукують 32-річного чоловіка
    Новини Дніпра
    Вчора 12:50
    Зник ще на початку березня: на Дніпропетровщині розшукують 32-річного чоловіка

    Криворізькі поліцейські розшукують 32-річного Романа Ставицького.

    Криворіжець “відсудив” у РФ 25 мільйонів гривень: що відомо
    Новини Дніпра
    Вчора 11:08
    Криворіжець “відсудив” у РФ 25 мільйонів гривень: що відомо

    Мешканець Кривого Рогу намагався відсудити в країни-агресорки майже 2 мільйони…

    Наверх