Одна повітряна тривога: як минула ніч на Дніпропетровщині

Сьогодні на Дніпропетровщині вночі була лише одна повітряна тривога: з 02:17 до 02:43.

На щастя, вона була без обстрілів, а ніч загалом минула спокійно.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Початок нового дня – з хорошою новиною: ніч в області минула спокійно. Обстрілів в наших громадах не зафіксовано. Нехай субота буде тихою, – написав він.

А от у Севастополі ніч була з “бавовною”. Там невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті. Подробиці – тут.

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