Одна воздушная тревога: как прошла ночь на Днепропетровщине

К счастью, она была без обстрелов, а ночь в целом прошла спокойно.
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
Начало нового дня – с хорошей новостью: ночь в области прошла спокойно. Обстрелы в наших громадах не зафиксированы. Пусть суббота будет тихой, – написал он.
А вот в Севастополе ночь была громкой. Там неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте. Подробности – здесь.
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