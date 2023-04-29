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Одна воздушная тревога: как прошла ночь на Днепропетровщине

Сегодня 08:31
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Сегодня на Днепропетровщине ночью была всего одна воздушная тревога: с 02:17 до 02:43.

Новости Днепра про Одна воздушная тревога: как прошла ночь на Днепропетровщине

К счастью, она была без обстрелов, а ночь в целом прошла спокойно.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

Начало нового дня – с хорошей новостью: ночь в области прошла спокойно. Обстрелы в наших громадах не зафиксированы. Пусть суббота будет тихой, – написал он.

Новости Днепра про Одна воздушная тревога: как прошла ночь на Днепропетровщине

А вот в Севастополе ночь была громкой. Там неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте. Подробности – здесь.

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