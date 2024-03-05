Водитель цистерны из Днепра наехал на 15-летнюю девочку в окрестностях Одессы

По данным полиции, утром 5 марта водитель сбил девочку-пешехода на Объездной в Пересыпском районе Одессы.
Как сообщили правоохранители, водитель тягача с полуприцепом-цистерной, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, будучи рассеянным, не остановил авто перед «зеброй», где в тот момент были пешеходы.
В результате под колесами грузовика оказалась 15-летняя девушка. Потерпевшая получила многочисленные травмы — повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, переломов основания черепа, костей лицевого черепа, спинки носа и предплечья, ушиба головного мозга, закрытой травмы органов брюшной полости, разрыва печени.
По предварительным данным, водитель был трезв. Ему сообщили о подозрении и арестовали.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс гривен. Следственные действия продолжаются», — прокомментировал старший следователь отдела полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 Александр Поцелуев.
Мужчине грозит наказание в размере от трех до восьми лет ограничения свободы.
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