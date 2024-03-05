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  • Водитель цистерны из Днепра наехал на 15-летнюю девочку в окрестностях Одессы

Водитель цистерны из Днепра наехал на 15-летнюю девочку в окрестностях Одессы

Сегодня 14:36
просмотров

Находившийся за рулем грузовика днепрянин сбил на "зебре" девочку-подростка.

Новости Днепра про Водитель цистерны из Днепра наехал на 15-летнюю девочку в окрестностях Одессы

По данным полиции, утром 5 марта водитель сбил девочку-пешехода на Объездной в Пересыпском районе Одессы.

Как сообщили правоохранители, водитель тягача с полуприцепом-цистерной, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, будучи рассеянным, не остановил авто перед «зеброй», где в тот момент были пешеходы.

В результате под колесами грузовика оказалась 15-летняя девушка. Потерпевшая получила многочисленные травмы — повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, переломов основания черепа, костей лицевого черепа, спинки носа и предплечья, ушиба головного мозга, закрытой травмы органов брюшной полости, разрыва печени.

По предварительным данным, водитель был трезв. Ему сообщили о подозрении и арестовали.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс гривен. Следственные действия продолжаются», — прокомментировал старший следователь отдела полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 Александр Поцелуев.

Мужчине грозит наказание в размере от трех до восьми лет ограничения свободы.

Новости Днепра про Водитель цистерны из Днепра наехал на 15-летнюю девочку в окрестностях Одессы

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Новости Днепра про Водитель цистерны из Днепра наехал на 15-летнюю девочку в окрестностях ОдессыУкраїнська Новости Днепра про Водитель цистерны из Днепра наехал на 15-летнюю девочку в окрестностях ОдессыРусский

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