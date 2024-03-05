Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Водій цистерни з Дніпра наїхав на 15-річну дівчинку на околицях Одеси

Сьогодні 14:36
просмотров

Дніпрянин, який перебував за кермом вантажівки, збив на "зебрі" дівчинку-підлітка.

Новости Днепра про Водій цистерни з Дніпра наїхав на 15-річну дівчинку на околицях Одеси

За даними поліції, зранку 5 березня водій збив дівчинку-пішохода на Об’їзній у Пересипському районі Одеси.

Як повідомили правоохоронці, водій тягача з напівпричепом-цистерною, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, бувши неуважним, не зупинив авто перед “зеброю”, де в той момент були пішоходи.

Внаслідок цього під колесами вантажівки опинилася 15-річна дівчина. Потерпіла отримала численні травми – ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, переломів основи черепа, кісток лицьового черепа, спинки носа та передпліччя, забою головного мозку, закритої травми органів черевної порожнини, розриву печінки.

За попередніми даними водій був тверезий. Керманичу повідомили про підозру та заарештували його.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 тис гривень. Слідчі дії тривають», – прокоментував старший слідчий відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Олександр Поцелуєв.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді від трьох до восьми років обмеження волі.

Новости Днепра про Водій цистерни з Дніпра наїхав на 15-річну дівчинку на околицях Одеси

Читайте також:

Новости Днепра про Водій цистерни з Дніпра наїхав на 15-річну дівчинку на околицях ОдесиУкраїнська Новости Днепра про Водій цистерни з Дніпра наїхав на 15-річну дівчинку на околицях ОдесиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як вступити до коледжу у Дніпрі у 2024 році: які потрібні документи та куди їх нести
Новини Дніпра
Сьогодні 14:39
Як вступити до коледжу у Дніпрі у 2024 році: які потрібні документи та куди їх нести

Цього року частина школярів Дніпра надходитиме до коледжів на підставі…

Як мешканці Дніпра можуть отримати лікарняний дистанційно: інструкція
Новини Дніпра
Сьогодні 14:35
Як мешканці Дніпра можуть отримати лікарняний дистанційно: інструкція

Епідсезон триває, кількість респіраторно-вірусних сезонних захворювань - ГРВІ, COVID-19 та…

У Дніпрі на озері ж/м Лівобережний оселилося поважне гусяче сімейство (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:36
У Дніпрі на озері ж/м Лівобережний оселилося поважне гусяче сімейство (ФОТО)

На озері Курячому оселилася родина гусей.

Історія Південного бульвару у Дніпрі: річка під будинками та найдовший штучний струмок в Україні (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:31
Історія Південного бульвару у Дніпрі: річка під будинками та найдовший штучний струмок в Україні (ФОТО)

Нинішній Південний бульвар є продовженням Кельнського бульвару та водночас є…

Наверх