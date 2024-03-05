Водій цистерни з Дніпра наїхав на 15-річну дівчинку на околицях Одеси

Дніпрянин, який перебував за кермом вантажівки, збив на "зебрі" дівчинку-підлітка.

За даними поліції, зранку 5 березня водій збив дівчинку-пішохода на Об’їзній у Пересипському районі Одеси.

Як повідомили правоохоронці, водій тягача з напівпричепом-цистерною, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, бувши неуважним, не зупинив авто перед “зеброю”, де в той момент були пішоходи.

Внаслідок цього під колесами вантажівки опинилася 15-річна дівчина. Потерпіла отримала численні травми – ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, переломів основи черепа, кісток лицьового черепа, спинки носа та передпліччя, забою головного мозку, закритої травми органів черевної порожнини, розриву печінки.

За попередніми даними водій був тверезий. Керманичу повідомили про підозру та заарештували його.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 тис гривень. Слідчі дії тривають», – прокоментував старший слідчий відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Олександр Поцелуєв.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді від трьох до восьми років обмеження волі.

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