Водитель микроавтобуса на маршруте Днепр-Курахово отказался везти военного, которому не хватило на билет

Водитель микроавтобуса на маршруте Днепр - Покровск - Селидово - Курахово отказался везти бойца ВСУ, которому не хватило на билет. Военный предложил заплатить 600 грн, объясняя, что это все деньги, которые у него есть. Однако водитель остался при своем.

Водитель пытался оправдать себя тем, что в салоне расположены камеры и он не может «делать скидку», ведь боится потенциального штрафа.

О позорном инциденте рассказали свидетели в соцсетях.

«Водитель ответил: Я не возьму тебя, здесь везде камеры, нельзя». Он закрыл окно и начал быстро ехать», — рассказали интернет-пользователи.

Более того, некоторые пассажиры попросили водителя остановиться, заверив, что готовы заплатить за билет воина, однако тот проигнорировал.

«В салоне девушка крикнула: стойте, я добавлю ему, сколько не хватает. Я крикнула: «Остановитесь, мы ему скажем, чтобы он перешел дорогу и мы на Славянке его заберем и доплатим», — отметила одна из очевидцев инцидента.

Однако водитель никак не отреагировал на просьбу пассажиров и продолжил движение.

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