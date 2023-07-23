Водитель микроавтобуса на маршруте Днепр-Курахово отказался везти военного, которому не хватило на билет

Водитель пытался оправдать себя тем, что в салоне расположены камеры и он не может «делать скидку», ведь боится потенциального штрафа.
О позорном инциденте рассказали свидетели в соцсетях.
«Водитель ответил: Я не возьму тебя, здесь везде камеры, нельзя». Он закрыл окно и начал быстро ехать», — рассказали интернет-пользователи.
Более того, некоторые пассажиры попросили водителя остановиться, заверив, что готовы заплатить за билет воина, однако тот проигнорировал.
«В салоне девушка крикнула: стойте, я добавлю ему, сколько не хватает. Я крикнула: «Остановитесь, мы ему скажем, чтобы он перешел дорогу и мы на Славянке его заберем и доплатим», — отметила одна из очевидцев инцидента.
Однако водитель никак не отреагировал на просьбу пассажиров и продолжил движение.
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