Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Водитель микроавтобуса на маршруте Днепр-Курахово отказался везти военного, которому не хватило на билет

Водитель микроавтобуса на маршруте Днепр-Курахово отказался везти военного, которому не хватило на билет

Сегодня 17:51
просмотров

Водитель микроавтобуса на маршруте Днепр - Покровск - Селидово - Курахово отказался везти бойца ВСУ, которому не хватило на билет. Военный предложил заплатить 600 грн, объясняя, что это все деньги, которые у него есть. Однако водитель остался при своем.

Новости Днепра про Водитель микроавтобуса на маршруте Днепр-Курахово отказался везти военного, которому не хватило на билет

Водитель пытался оправдать себя тем, что в салоне расположены камеры и он не может «делать скидку», ведь боится потенциального штрафа.

О позорном инциденте рассказали свидетели в соцсетях.

«Водитель ответил: Я не возьму тебя, здесь везде камеры, нельзя». Он закрыл окно и начал быстро ехать», — рассказали интернет-пользователи.

Более того, некоторые пассажиры попросили водителя остановиться, заверив, что готовы заплатить за билет воина, однако тот проигнорировал.

«В салоне девушка крикнула: стойте, я добавлю ему, сколько не хватает. Я крикнула: «Остановитесь, мы ему скажем, чтобы он перешел дорогу и мы на Славянке его заберем и доплатим», — отметила одна из очевидцев инцидента.

Однако водитель никак не отреагировал на просьбу пассажиров и продолжил движение.

Читайте также:

Новости Днепра про Водитель микроавтобуса на маршруте Днепр-Курахово отказался везти военного, которому не хватило на билетУкраїнська Новости Днепра про Водитель микроавтобуса на маршруте Днепр-Курахово отказался везти военного, которому не хватило на билетРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На дне Каховского водохранилища рядом с Никополем посадили картофель, и он там успешно растет (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 17:32
На дне Каховского водохранилища рядом с Никополем посадили картофель, и он там успешно растет (ВИДЕО)

Вблизи Никополя Днепропетровской области дно Каховского водохранилища засеяли картофелем.

Днепряне жалуются на банду подростков, которая устраивает громкие и «грязные» посиделки на спортплощадке на проспекте Героев
Новости Днепра
Сегодня 16:51
Днепряне жалуются на банду подростков, которая устраивает громкие и «грязные» посиделки на спортплощадке на проспекте Героев

В Днепре на спортивной площадке на проспекте Героев едва ли…

В Днепре в Новокодакском районе пламя охватило частный дом (ФОТО, ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 16:19
В Днепре в Новокодакском районе пламя охватило частный дом (ФОТО, ВИДЕО)

В воскресенье, 23 июля, на улице Большой Яр Новокодакского района…

Блэкауты могут вернуться? В ГУР сообщили, что Россия готовится к ударам по энергоинфраструктуре
Новости Днепра
Сегодня 14:41
Блэкауты могут вернуться? В ГУР сообщили, что Россия готовится к ударам по энергоинфраструктуре

Россия готовится к новым ударам по энергетической инфраструктуре Украины. Об…

Последние новости

На дне Каховского водохранилища рядом с Никополем посадили картофель, и он там успешно растет (ВИДЕО)
На дне Каховского водохранилища рядом с Никополем посадили картофель, и он там успешно растет (ВИДЕО)

Вблизи Никополя Днепропетровской области дно Каховского водохранилища засеяли картофелем.

Сегодня 17:32
4
просмотров
Днепряне жалуются на банду подростков, которая устраивает громкие и «грязные» посиделки на спортплощадке на проспекте Героев
Днепряне жалуются на банду подростков, которая устраивает громкие и «грязные» посиделки на спортплощадке на проспекте Героев

В Днепре на спортивной площадке на проспекте Героев едва ли не каждый вечер собирается банда подростков, которая устраивает посиделки с громкой бранью, не убирает за собой мусор и никак не реагирует на замечания жителей района.

Сегодня 16:51
2
просмотров
В Днепре в Новокодакском районе пламя охватило частный дом (ФОТО, ВИДЕО)
В Днепре в Новокодакском районе пламя охватило частный дом (ФОТО, ВИДЕО)

В воскресенье, 23 июля, на улице Большой Яр Новокодакского района города Днепр произошел пожар. Там загорелась постройка на территории частного домовладения.

Сегодня 16:19
3
просмотров
Блэкауты могут вернуться? В ГУР сообщили, что Россия готовится к ударам по энергоинфраструктуре
Блэкауты могут вернуться? В ГУР сообщили, что Россия готовится к ударам по энергоинфраструктуре

Россия готовится к новым ударам по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом свидетельствует тот факт, что российская разведка сейчас изучает состояние соответствующих объектов, в частности, используя спутниковые снимки.

Сегодня 14:41
2
просмотров
Работал в академии 20 лет: преждевременно ушел из жизни декан архитектурного факультета ПГАСА
Работал в академии 20 лет: преждевременно ушел из жизни декан архитектурного факультета ПГАСА

20 июля из жизни ушел декан архитектурного факультета, к.т.н., профессор кафедры Основ архитектуры Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры Александр Васильевич Челноков. Ему было 67 лет.

Сегодня 14:19
7
просмотров
Черно-белый Екатеринослав: в сети показали самое старое фото Днепра
Черно-белый Екатеринослав: в сети показали самое старое фото Днепра

В сети показали одну из старейших фотографий Днепра, а точнее на тот момент еще Екатеринослава. Снимок был сделан примерно в 1840 году.

Сегодня 13:58
1
просмотров
Не выходит на связь: в Днепре разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку
Не выходит на связь: в Днепре разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку

Полиция Днепра разыскивает 17-летнюю Евгению Чепурную. О ее исчезновении сообщили 23 июля.

Сегодня 13:40
1
просмотров
Умер автор «Ворошиловского стрелка» Виктор Пронин: он был родом из Днепра
Умер автор «Ворошиловского стрелка» Виктор Пронин: он был родом из Днепра

На 85-м году жизни умер известный писатель и журналист родом из Днепра Виктор Пронин. Он прославился своими детективными произведениями "Ворошиловский стрелок" и "Женская логика", которые были экранизированы.

Сегодня 11:19
3
просмотров
В Днепре неизвестный бросил коктейль Молотова в беседку: на место прибыли спасатели (ВИДЕО)
В Днепре неизвестный бросил коктейль Молотова в беседку: на место прибыли спасатели (ВИДЕО)

В воскресенье, 23 июля, неизвестный в Днепре бросил коктейль Молотова в беседку. Начался пожар.

Сегодня 11:02
5
просмотров
Разрушен Спасо-Преображенский собор: ночью произошел самый масштабный удар оккупантов по историческому центру Одессы
Разрушен Спасо-Преображенский собор: ночью произошел самый масштабный удар оккупантов по историческому центру Одессы

Сегодня ночью, 23 июля, произошел самый масштабный удар оккупантов по историческому центру Одессы. Известно о 22 пострадавших, среди которых четверо детей, и одном погибшем.

Сегодня 10:48
17
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх