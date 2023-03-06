Воду и тепло уже восстановили: ситуация в Днепре по состоянию на вечер 6 марта

Коммунальные службы Днепра завершают работу по заявкам жителей города о засорении канализационных сетей водоотвода, а также по обращениям о повреждениях на сетях водоснабжения.

По состоянию на 18:00 уже завершены работы:

• По улице Космической. Водоснабжение в Перинатальный центр восстановлено.

• В пос. Слобожанское на ул. В.Сухомлинского дом. 64, подачу воды на ул. В.Сухомлинского, 58-70 также восстановлен.

• По улице Бехтерева 12/3-12/4 и по улице Вьетнамская, 55, жители пос. Игрень уже с водой.

По состоянию на это время коммунальщики продолжают аварийно-восстановительные работы по ул. Магдебургского права, 2, прекращено водоснабжение ул. Магдебургского права, 1, 3, 5, 2, 4, 6, а также ул. Шлем-Алейхема 1, 3, 5;

Коммунальщики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее завершить работу и возобновить подачу воды.

Щодо ремонтних робіт КП «Теплоенерго» :

14:30 возобновили работу домовые котельные по ул. Щепкина и ул. Телевизионный.

с 17:00 работают 2 котельные на пр. Металлургов и ул. Сумской. Подача тепла восстановлена ​​в 23 дома.

На обоих объектах работы тепловиков заняли по часу.

По состоянию на 18.00 работают все теплоснабжающие предприятия: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис Днепр», а также повышающие насосные станции.

Міська влада опікується об’єктами критичної інфраструктури та робить все можливе, аби ніщо не вплинуло на їх роботу. Всі проблемні ситуації з подачею води та тепла

Напоминаем телефоны экстренных служб:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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