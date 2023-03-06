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Останні слова “Слава Україні”: росіяни розстріляли українського військового на відео

Сьогодні 16:13
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Не пробачимо! Помстимося!

Новости Днепра про Останні слова

Російські окупанти скоїли черговий страшний військовий злочин. Вони розстріляли українського полоненого.

Про це повідомляють українські блогери та ЗМІ.

Останніми словами нашого Героя стали “Слава Україні”.

Ще один військовий злочин росіян. Український військовий потрапив у полон. Після того, як він сказав “Слава Україні”, росіяни вистрілили в нього і зняли це на відео, — написав український активіст і блогер Сергій Стерненко на своїй сторінці у Twitter.

Новости Днепра про Останні слова

На відео відреагували і в Офісі президента.

Воєнні злочини культивуються на росії. І відбілюються їх пропагандою та міфами про “нацистів”. Вбивство людини, яка потрапила в полон — ще один приклад цього. А ще — це приклад їх національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї, — написав голова Офісу Андрій Єрмак.

Новости Днепра про Останні слова

Російські злочинці будуть відповідати за кожне обірване життя.

Не пробачимо! Помстимося!

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