При перетині кордону з Польщею, Словаччиною та Угорщиною будуть тимчасові обмеження

Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби України.
Так, завтра можливі технічні перерви під час проходу пропускного режиму на кордоні з Україною.
До уваги громадян, які планують перетинати кордон з Польщею, Словаччиною та Угорщиною
7 березня 2023 року з 8:00 до 22:00 можливі технічні перерви під час пропуску пасажирів на кордоні. Будуть оновлювати інформаційні системи, що використовуються у прикордонному контролі на зовнішніх кордонах ЄС.
Враховуйте цю інформацію під час планування поїздки, – зазначили в Держприкордонслужбі.
Нагадаємо, раніше прикордонники затримали чоловіків призовного віку, які намагалися втекти гірськими річками до Румунії та Молдови.
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