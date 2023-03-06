Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • При перетині кордону з Польщею, Словаччиною та Угорщиною будуть тимчасові обмеження

При перетині кордону з Польщею, Словаччиною та Угорщиною будуть тимчасові обмеження

Сьогодні 16:51
просмотров

Прикордонники попередили про можливі проблеми на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Новости Днепра про При перетині кордону з Польщею, Словаччиною та Угорщиною будуть тимчасові обмеження

Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби України. 

Так, завтра можливі технічні перерви під час проходу пропускного режиму на кордоні з Україною.

До уваги громадян, які планують перетинати кордон з Польщею, Словаччиною та Угорщиною

7 березня 2023 року з 8:00 до 22:00 можливі технічні перерви під час пропуску пасажирів на кордоні. Будуть оновлювати інформаційні системи, що використовуються у прикордонному контролі на зовнішніх кордонах ЄС.

Враховуйте цю інформацію під час планування поїздки, – зазначили в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, раніше прикордонники затримали чоловіків призовного віку, які намагалися втекти гірськими річками до Румунії та Молдови.

Читайте також:

Новости Днепра про При перетині кордону з Польщею, Словаччиною та Угорщиною будуть тимчасові обмеженняУкраїнська

Автор:


Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Наверх