При перетині кордону з Польщею, Словаччиною та Угорщиною будуть тимчасові обмеження

Прикордонники попередили про можливі проблеми на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби України.

Так, завтра можливі технічні перерви під час проходу пропускного режиму на кордоні з Україною.

До уваги громадян, які планують перетинати кордон з Польщею, Словаччиною та Угорщиною

7 березня 2023 року з 8:00 до 22:00 можливі технічні перерви під час пропуску пасажирів на кордоні. Будуть оновлювати інформаційні системи, що використовуються у прикордонному контролі на зовнішніх кордонах ЄС.

Враховуйте цю інформацію під час планування поїздки, – зазначили в Держприкордонслужбі.