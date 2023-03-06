Воду і тепло вже відновили: ситуація в Дніпрі станом на вечір 6 березня

Станом на 18:00 уже завершені роботи:
• по вулиці Космічній. Водопостачання у Перинатальний центр відновлено.
• у сел. Слобожанське по вул. В.Сухомлинського буд. 64, подачу води по вул. В.Сухомлинського, 58-70 також відновлено;
• по вулиці Бехтерєва 12/3-12/4 та по вулиці В’єтнамська, 55, жителі сел. Ігрень уже з водою.
Станом на цей час комунальники продовжують аварійно-відновлювальні роботи по вул. Магдебурзького права, 2, припинено водопостачання вул. Магдебурзького права, 1, 3, 5, 2, 4, 6, а також вул. Шолом-Алейхема 1, 3, 5;
Комунальники докладають максимум зусиль, аби якнайшвидше завершити роботи і відновити подачу води.
Щодо ремонтних робіт КП «Теплоенерго» :
· з 14:30 відновили роботу будинкові котельні по вул. Щепкіна та вул. Телевізійній.
· з 17:00 працюють 2 котельні на пр. Металургів та вул. Сумській. Подачу тепла відновлено у 23 будинки.
На обох об’єктах роботи тепловиків зайняли по годині.
Станом на 18:00 працюють всі теплопостачальні підприємства: КП «Теплоенерго» , КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс Дніпро», а також підвищувальні насосні станції.
За завданням міського голови Бориса Філатова всі аварійні бригади Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Тож у разі потреби вони можуть оперативно та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах.
Міська влада опікується об’єктами критичної інфраструктури та робить все можливе, аби ніщо не вплинуло на їх роботу. Всі проблемні ситуації з подачею води та тепла в будинки дніпрян міська влада тримає на контролі та вирішує у найкоротші терміни.
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
(056) 732-12-12
(095) 732-12-12
(096) 732-12-12
(073) 732-12-12
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