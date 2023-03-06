У Дніпрі пасажир зі зброєю “захопив” трамвай

У Дніпрі чоловік погрожував містянам зброєю.

Як розповіли в патрульній поліції, інцидент стався ввечері 5 березня.

Інспекторам надійшов виклик про те, що на площі Старомостовій невідомий погрожував містянам зброєю. Очевидці розповіли, що він зайшов до трамваю, який прямує на лівий берег. Патрульні відправилися вслід за транспортом та попросили водія зупинити вагон.

Коли поліціянти почали підходити до трамваю, невідомий чоловік дістав зброю та почав погрожувати правоохоронцям.

Іншим пасажирам вдалося вийти з вагону трамваю та відійти на безпечну відстань. Інспектори попросили чоловіка покласти зброю на підлогу. Спочатку він не реагував на прохання патрульних, але після перемовин виконав їхні вказівки.

Застосувавши фізичну силу, пасажира затримали та одягнули на нього кайданки. Пізніше з’ясувалося, що чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності. На місце інциденту викликали оперативників, а озброєного дебошира забрали до відділку.

Читайте також:

Українська

Автор: