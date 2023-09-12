Водопад «Поріг ревучий» в Днепре отмечает юбилей: ТОП-5 интересных фактов

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, когда появился водопад и почему его так назвали.
Ровно 10 лет назад, в сентябре 2013 года в Днепре был открыт водопад «Поріг Ревучий» на Монастырском острове. Событие произошло на День города.
Высота водопада 17 метров, ширина – 20 метров. В час с водопада стекает 1,6 тис куб метров воды. Насосы качают воду из реки, установлены они на глубине 3-х метров. Работает он только в теплое время года. Водопад решили делать над гранитным выступом острова, верхнюю часть «Ревучого» сделали насыпной. Для этого было привезено 70 тонн гранита. Камни взяли из Солонянского района – их старались подбирать такого же возраста, что и гранит на острове.
Водопад назвали в честь одного из самых крутых порогов реки Днепр – Ненасытец, который еще называли Ревучим, поскольку его шум был слышен за несколько километров от местонахождения порога. Ненасытец в 6 км ниже села Звонецкое, что в Солонянском районе. Длина порога составляла 1,5 км, а перепад воды – 5,9 м. Из всех порогов на Днепре только этот никогда не замерзал зимой, поскольку течение в нем было очень быстрое. В 1930-х годах, после строительства ДнепроГЭС порог исчез под водой.
Любопытно, что на Ненасытце существовал водопад высотой в 7 метров, а рядом с ним была скала Монастырка.
Как заявлялось во время открытия водопада, создали его для того, чтобы напомнить о мощи и несокрушимости края и характера украинцев. Услышать, как работает водопад можно прогуливаясь по Монастырскому острову, а увидеть – только с правого берега набережной или моста, ведущего к зоне отдыха.
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