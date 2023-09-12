Водоспад «Поріг ревучий» у Дніпрі відзначає ювілей: ТОП-5 цікавих фактів

Ось уже 10 років мешканців міста радує водоспад «Поріг ревучий». Це був подарунок містянам на один із Днів міста. На його тлі фотографуються, роблять селфі і просто милуються. Щоліта водоспад радує мешканців міста своєю красою.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, коли з’явився водоспад і чому його назвали.

Рівно 10 років тому, у вересні 2013 року у Дніпрі було відкрито водоспад «Поріг Ревучий» на Монастирському острові. Подія сталася на День міста.

Висота водоспаду 17 метрів, ширина – 20 метрів. За годину з водоспаду стікає 1,6 тис куб м води. Насоси качають воду з річки, вони встановлені на глибині 3-х метрів. Працює він лише в теплу пору року. Водоспад вирішили робити над гранітним виступом острова, верхню частину «Рівучого» зробили насипною. Для цього було завезено 70 тонн граніту. Камені взяли із Солонянського району – їх намагалися підбирати такого ж віку, що й граніт на острові.

Водоспад назвали на честь одного з найкрутіших порогів річки Дніпро – Ненаситецького, який ще називали Ревучим, оскільки його шум було чути за кілька кілометрів від місцезнаходження порогу. Ненаситець знаходився за 6 км нижче села Звонецьке, що у Солонянському районі. Довжина порога становила 1,5 км, а перепад води – 5,9 м. З усіх порогів на Дніпрі тільки цей ніколи не замерзав узимку, оскільки течія в ньому була дуже швидкою. У 1930-х роках після будівництва ДніпроГЕС поріг зник під водою.

Цікаво, що на Ненаситці існував водоспад заввишки 7 метрів, а поряд з ним була скеля Монастирка.

Як заявлялося під час відкриття водоспаду, створили його для того, щоб нагадати про міцність та незламність краю та характеру українців. Почути, як працює водоспад можна прогулюючись Монастирським островом, а побачити – тільки з правого берега набережної або мосту, що веде до зони відпочинку.

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