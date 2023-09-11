Сколько стоит снять квартиру в Днепре и в каком районе жить дешевле всего: цены от 5,9 тыс грн

Журналисты dnepr.info решили узнать, какая средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Днепре по районам и сколько в среднем стоит снять жилье. Для этого мы воспользовались данными сервиса, где размещаются объявления о сдачи квартиры в аренду.
Так, средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в Самарском районе составляет 9 тыс грн. Находится она на уровне начала лета 2023 года. Но еще месяц назад снять квартиру в этом районе можно было в среднем за 7,3 тыс грн. Предложений на рынке становится меньше и это прогнозируемо влияет на стоимость аренды квадратных метров.
Средняя цена аренды квартиры в Новокодацком районе в сентябре составляет 9,2 тыс грн, тогда как месяц назад она была на уровне 8,7 тыс грн. В июне этого года жилье тут сдавали в наем в среднем за 8,9 тыс грн.
Снять однокомнатную квартиру в Центральном районе Днепра сегодня обойдется в среднем в 16,9 тыс грн за месяц. В начале лета аренда квартиры в этом районе стоила 15,9 тыс грн, а вот в августе она была дороже всего и сдавали однушки по цене 17 тыс грн.
Стоимость аренды квартиры в Индустриальном районе города за это лета выросла незначительно. В июне 2023 года снять однокомнатную квартиру тут можно было по цене 11 тыс грн в месяц, к концу лета их «отдавали по 11,6 тыс грн в месяц, столько же хотят за квартиру и в сентябре 2023 года.
В Соборном районе Днепра снять квартиру стоит 17 тыс грн. Стоимость аренды жилья в этом районе стабильна и не меняется С начала лета этого года.
А вот в Шевченковском районе Днепра однокомнатные квартиры в аренду подорожали. Если в начале лета за них просили 16,7 тыс грн в месяц, то в августе уже цена выросла до 17,6 тыс грн, а в сентябре средняя стоимость аренды жилья составляет 18 тыс грн.
Жилье в АНД-районе наоборот, становится дешевле. Летом этого года за однокомнатную просили в среднем 13,2 тыс грн в месяц, к концу лета за нее уже хотели 11,4 тыс грн, а в сентябре средняя цена на однокомнатные составила 11 тыс грн.
В Чечеловском районе, где в начале лета снять однокомнатную квартиру можно было в среднем за 12,1 тыс грн, в августе цена составляла 12,9 тыс грн в месяц, а сегодня в среднем просят 12,6 тыс грн.
Также мы решили сравнить средние цены на проживание на разных жилмассивах Днепра. Так, аренда жилья на Красном Камне обойдется в среднем в 7,5 тыс грн в месяц. Однокомнатные на Парусе оценивают чуть дороже – в среднем 8,3 тыс грн в месяц.
Средняя цена на однокомнатную на проспекте Гагарина – 11,9 тыс грн, на Подстанции – 13,6.
На жилмассиве Сокол за однокомнатную хотят 14,2 тыс грн, на жилмассивах Победа 1-6 в зависимости от близости к центру города средняя цена на аренду однокомтнатной квартиры составляет от 17 до 11,5 тыс грн в месяц.
Для жизни на Левобережном нужно 10,3 тыс грн в месяц, а на Солнечном – 11,9 тыс грн. Дешевле всего арендовать квартиру на Северном – в среднем просят 5,9 тыс грн за месяц.
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