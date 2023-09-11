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Фасад старинного дома на Чапленко оброс деревьями (ФОТО)

Сегодня 17:52
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В Днепре много старинных зданий, которые не дожили до наших дней. От них осталась либо одна стена фасада, либо просто коробка здания. Но есть и такие, которые хоть и находятся в заброшенном состоянии все еще можно восстановить. Каждый старинный дом в городе имеет свою историю и легенду.

Новости Днепра про Фасад старинного дома на Чапленко оброс деревьями (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили узнать, как сегодня выглядит один из старинных домов на улице Чапленко в Днепре.

Здание на три этажа было возведено в в 1890-х годах. Кто был владельцем дома – точно неизвестно. На двух верхних этажах сдавались квартиры в аренду, а нижний был отведен по магазины. В крыле дома находилась одна из самых тогда популярных лавок в городе – «Бакалейная и табачная». Тут можно ыло купить табак, чай и специи из Индии. Популярность лавки была обусловлена тем, что различные приправы из далекой Индии на то время были настоящей диковинкой. Не менее необычным был и продавец товаров – индус по имени Раджан. Владельцем лавки был предприниматель Горнштейн.

Местная легенда

Раджан приходил на работу каждое утро ровно в 8 утра, одет всегда был в традиционный индийский мужской костюм, а на голове носил чалму. Он не только помогал покупателям в выборе товара, но и прослыл своего рода «лекарем», утверждая, что различные специи помогают вылечить разные недуги, а некоторые даже способны исполнить желания. Правда, насколько куркума или острый перец могут помочь исполнить самые разные желания горожан никто не задумывался, но специи покупали и верили. Помимо консультаций Раджан гадал по руке и предсказывал таким образом будущее.

Существует местная легенда, согласно которой Раджану нравилась жена Горнштейна и она отвечала ему взаимностью. А в один из светских приемов, который регулярно устраивал владелец лавки индус даже подарил жене Горнштейна кольцо с рубином. Подарок он преподнес весьма необычно – спрятал его в кусок пирога, снабдив запиской.

Когда началась революция 1917 года владелец бакалейной лавки с супругой уехали за границу. Вместе с ним подался и индус – жена уговорила Горнштейна взять его с собой. Что с ними стало потом – никто не знает.

Существует еще одна легенда о продавце из лавки специй. Согласно ей, к Раджану обратился отец больной девочки с просьбой помочь – ребенок был настолько плох, что родители хватались за любую соломинку в надежде его вылечить. Узнав о том, что специи в магазине целебные – решили попробовать и этот вариант. Раджан посоветовал несколько специй и изучив руку отца девочки убедил его в том, что все будет хорошо. Однако предсказание не сбылось, и ребенок умер. После этого разгневанный отец подкараулил продавца поздно вечером и нанес несколько ножевых ранений в результате которых Раджан умер.

Лавка со специями была закрыта, а со временем на ее месте заработала «Бубличная», где продавали эти мучные изделия. Они считались одними из самых вкусных в городе. В магазине также можно было купить баранки. Квартиры на верхних этажах стали коммунальными квартирами.

Новости Днепра про Фасад старинного дома на Чапленко оброс деревьями (ФОТО)

Как сейчас выглядит дом

В начале 2000-х годов здание было передано в частные руки. Магазинчик на первом этаже закрылся, люди выехали. Старинный дом собирались отремонтировать, а потом помещения сдавать под офисы. Но планам не суждено было сбыться. Пока что здание с более чем 100 летней историей просто тихо доживает свой век среди таких же старинных домов, которые находятся еще в хорошем состоянии и которым просто больше повезло. А дом, где была лавка Горштейна медленно превращается в развалину.

С фасада облупилась зеленая краска, отваливается штукатурка. Большинство окон разбиты хулиганами.

Новости Днепра про Фасад старинного дома на Чапленко оброс деревьями (ФОТО)

На плитах, что служили когда-то балконом растут деревья.

Новости Днепра про Фасад старинного дома на Чапленко оброс деревьями (ФОТО)

Окна и двери первого этажа наглухо заколочены, чтобы в здание невозможно было попасть. В целом дом производит гнетущее впечатление.

старое фото магазина: Г. Фоков

 

 

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Новости Днепра про Фасад старинного дома на Чапленко оброс деревьями (ФОТО)Українська Новости Днепра про Фасад старинного дома на Чапленко оброс деревьями (ФОТО)Русский

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