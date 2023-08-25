Водоемы заповедника вблизи Днепра заполонило агрессивное растение-захватщица: такого еще не было

Речь идет об инвазивном растении Pistia stratiotes L или в народе пистия. По словам ученого Александра Жукова, эта находка первая в регионе. В Украине этот вид ранее был зарегистрирован в Киевской и Харьковских областях.
В дикой природе пистия почти не встречается. Это растение хорошо знают люди, держащие у себя дома аквариумы.
Однако, как отметил директор ботсада ДНУ Анатолий Кабар, до этого в дикой природе пистию находили в реке Игулец, и Мокрой Суре вокруг Днепра, в районе загородных дач.
Как объяснил ученый Александр Жуков, пистия является инвазивным видом. Растение способно неконтролируемо размножаться и забирать кислород. Поэтому ее считают вредителем и при первой же встрече — уничтожают.
Без кислорода водоем умирает, так что все найденные очаги пистии — уничтожили.
Обнаруженные индивидуумы инвайдера были обезврежены для предотвращения неконтролируемого разрастания и нарушения экологического баланса в водоемах резервата, — пояснил ученый.
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