Водойми заповідника поблизу Дніпра заполонила агресивна рослина-загарбниця: такого ще не було

Мова йде про інвазивну рослину Pistia stratiotes L або в народі пістія. За словами науковця Олександра Жукова, ця знахідка є першою у регіоні. На теренах України цей вид раніше був зареєстрований у Київський та Харківських областях.
У дикій природі пістія майже не зустрічається. Цю рослину добре знають люди, які тримають в себе вдома акваріуми.
Проте, як зазначив директор ботсаду ДНУ Анатолій Кабар, до цього у дикій природі пістію знаходили в річці Ігулець, та Мокрій Сурі навколо Дніпра, у районі заміських дач.
Як пояснив науковець Олександр Жуков, пістія є інвазивним видом. Рослина здатна неконтрольовано розмножуватись і забирати кисень. Через це її вважають шкідником і при першій же зустрічі – знищують.
Без кисню водойма вмирає, тож усі знайдені осередки пістії – знищили.
Знайдені індивідуми інвайдера були знешкодженні для запобігання неконтрольованого розростання та порушення екологічного балансу в водоймах резервата, – пояснив науковець.
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