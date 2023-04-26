Во время застолья травмировались четверо: на Днепропетровщине в доме взорвалась граната

В субботу, 22 апреля, в Красногригоровке, что на Никопольщине, во время пьяного застолья травмировались четыре человека. Детали этого инцидента рассказала врач Валентина Марченко.
Люди собрались, чтобы отпраздновать праздник. Впрочем, в какой-то момент гости захотели развлечься, поэтому один из присутствующих достал гранату. Он начал ею кичиться и рассказывать, как работает боеприпас. Впоследствии один из молодых людей схватил чеку гранаты и вырвал ее, а через несколько секунд раздался взрыв.
Боеприпас разорвался в руках у мужчины. Пострадали трое других гостей.
Прибыв по вызову, медики начали немедленно оказывать первую помощь пострадавшим. Самые тяжелые ранения получил мужчина, державший гранату в момент взрыва. У него большая кровопотеря и обширные раны всего тела.
Фельдшер быстро оценила обстановку, провела сортировку пострадавших, начала оказывать экстренную помощь тяжелейшему: провела мероприятия по остановке кровотечений, сделала обезболивание, внутривенный доступ, начала инфузионную терапию и приступила к оказанию экстренной медицинской помощи другим пострадавшим, — рассказала медик.
На помощь приехала еще одна бригада «скорой». Всех четырех человек, троих мужчин 40, 41, 46 лет и 17-летнюю девушку госпитализировали в ближайшую больницу.
Все обстоятельства происшествия будут выясняться полицейскими.
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