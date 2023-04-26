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  • Під час застілля травмувалося четверо: на Дніпропетровщині в будинку вибухнула граната

Під час застілля травмувалося четверо: на Дніпропетровщині в будинку вибухнула граната

Сьогодні 16:17
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У Дніпропетровській області четверо людей травмувалися через вибух гранати.

Новости Днепра про Під час застілля травмувалося четверо: на Дніпропетровщині в будинку вибухнула граната

У суботу, 22 квітня, у Червоногригорівці, що на Нікопольщині, під час п’яного застілля травмувалося четверо людей. Деталі цього інциденту розповіла медик Валентина Марченко. 

Люди зібралися, щоб відсвяткувати. Втім, у якийсь момент, гості захотіли розважитися, тому один із присутніх дістав гранату. Він почав нею хизуватися та розповідати, як працює боєприпас. Згодом один із молодиків вхопив чеку гранати та вирвав її, а через декілька секунд пролунав вибух.

Боєприпас розірвався в руках у чоловіка. Постраждали троє інших гостей. 

Прибувши на виклик, медики почали негайно надавати першу допомогу постраждалим. Найважчі поранення отримав чоловік, який тримав гранату в момент вибуху. У нього велика крововтрата та обширні рани всього тіла.

Фельдшер швидко оцінила обстановку, провела сортування потерпілих, почала надавати екстрену допомогу найважчому: провела заходи по зупинці кровотеч, зробила знеболення, внутрішньовенний доступ, розпочала інфузійну терапію та приступила до надання екстреної медичної допомоги іншим потерпілим, – розповіла медик.

На допомогу приїхала ще одна бригада “швидкої”. Усіх чотирьох людей, трьох чоловіків 40, 41, 46 років та 17-річну дівчину ушпиталили до найближчої лікарні. 

Усі обставини події з’ясовуватимуть поліцейські. 

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Новости Днепра про Під час застілля травмувалося четверо: на Дніпропетровщині в будинку вибухнула гранатаУкраїнська Новости Днепра про Під час застілля травмувалося четверо: на Дніпропетровщині в будинку вибухнула гранатаРусский

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