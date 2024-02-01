Во время одной из тревог ракетой ударили по Новомосковскому району: детали

В четверг, 1 февраля, россияне попали ракетой в Новомосковском районе.

Днем во время одной из тревог Воздушные силы ВСУ сообщали о ракете, предположительно выпущенной в сторону Днепра.

Как сообщил глава Днепрова Сергей Лысак, вражеская ракета попала в Новомосковском районе. Из-за попадания произошел пожар. Огонь уже потушили. Погибших и раненых нет.

Кроме этого, девять частных домов и две хозяйственные постройки повреждены из-за обстрелов Никопольского района Днепропетровщины 1 февраля. Также разрушение есть на сельскохозяйственном предприятии. Разбиты и гаражи, авто, линии электропередач.

Погибших и раненых тоже нет.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: