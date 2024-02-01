Во время одной из тревог ракетой ударили по Новомосковскому району: детали

Днем во время одной из тревог Воздушные силы ВСУ сообщали о ракете, предположительно выпущенной в сторону Днепра.
Как сообщил глава Днепрова Сергей Лысак, вражеская ракета попала в Новомосковском районе. Из-за попадания произошел пожар. Огонь уже потушили. Погибших и раненых нет.
Кроме этого, девять частных домов и две хозяйственные постройки повреждены из-за обстрелов Никопольского района Днепропетровщины 1 февраля. Также разрушение есть на сельскохозяйственном предприятии. Разбиты и гаражи, авто, линии электропередач.
Погибших и раненых тоже нет.
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