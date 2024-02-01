Під час однієї з тривог ракетою вдарили по Новомосковському району: деталі

Вдень під час однієї з тривог Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракету, яку ймовірно випустили в бік Дніпра.
Як повідомив очільник ДніпроОВА Сергій Лисак, ворожа ракета поцілила у Новомосковському районі. Через влучання сталася пожежа. Вогонь вже загасили. Загиблих та поранених немає.
Крім цього, дев’ять приватних будинків та дві господарські споруди пошкоджені через обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини 1 лютого. Також руйнування є на сільськогосподарському підприємстві. Побиті й гаражі, авто, лінії електропередач.
Загиблих та поранених теж немає.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі рятують кішку, яку облили їдкою хімічною речовиною.
Набережна Дніпра є однією з найдовших у Європі. Частина її…
Між чоловіками навіть зав'язалася бійка.
Знахідкою чоловік поділився у соцмережі.