Під час однієї з тривог ракетою вдарили по Новомосковському району: деталі

У четвер, 1 лютого, росіяни поцілили ракетою в Новомосковському районі.

Вдень під час однієї з тривог Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракету, яку ймовірно випустили в бік Дніпра.

Як повідомив очільник ДніпроОВА Сергій Лисак, ворожа ракета поцілила у Новомосковському районі. Через влучання сталася пожежа. Вогонь вже загасили. Загиблих та поранених немає.

Крім цього, дев’ять приватних будинків та дві господарські споруди пошкоджені через обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини 1 лютого. Також руйнування є на сільськогосподарському підприємстві. Побиті й гаражі, авто, лінії електропередач.

Загиблих та поранених теж немає.

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