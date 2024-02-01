Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Під час однієї з тривог ракетою вдарили по Новомосковському району: деталі

Під час однієї з тривог ракетою вдарили по Новомосковському району: деталі

Сьогодні 18:41
просмотров

У четвер, 1 лютого, росіяни поцілили ракетою в Новомосковському районі.

Новости Днепра про Під час однієї з тривог ракетою вдарили по Новомосковському району: деталі

Вдень під час однієї з тривог Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракету, яку ймовірно випустили в бік Дніпра. 

Як повідомив очільник ДніпроОВА Сергій Лисак, ворожа ракета поцілила у Новомосковському районі. Через влучання сталася пожежа. Вогонь вже загасили. Загиблих та поранених немає.

Крім цього, дев’ять приватних будинків та дві господарські споруди пошкоджені через обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини 1 лютого. Також руйнування є на сільськогосподарському підприємстві. Побиті й гаражі, авто, лінії електропередач.

Загиблих та поранених теж немає.

Новости Днепра про Під час однієї з тривог ракетою вдарили по Новомосковському району: деталі

Новости Днепра про Під час однієї з тривог ракетою вдарили по Новомосковському району: деталі

Новости Днепра про Під час однієї з тривог ракетою вдарили по Новомосковському району: деталі

Новости Днепра про Під час однієї з тривог ракетою вдарили по Новомосковському району: деталі

Новости Днепра про Під час однієї з тривог ракетою вдарили по Новомосковському району: деталі

Читайте також:

Новости Днепра про Під час однієї з тривог ракетою вдарили по Новомосковському району: деталіУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі допомоги потребує кішка, яку облили їдким хімікатом
Новини Дніпра
Сьогодні 18:01
У Дніпрі допомоги потребує кішка, яку облили їдким хімікатом

У Дніпрі рятують кішку, яку облили їдкою хімічною речовиною.

Як виглядала набережна Дніпра без «Паруса»: рідкісні фото
Новини Дніпра
Сьогодні 17:32
Як виглядала набережна Дніпра без «Паруса»: рідкісні фото

Набережна Дніпра є однією з найдовших у Європі. Частина її…

У Дніпрі невідомий чоловік “малював” на пам’ятнику Кротову: його намагався зупинити інший містянин
Новини Дніпра
Сьогодні 17:19
У Дніпрі невідомий чоловік “малював” на пам’ятнику Кротову: його намагався зупинити інший містянин

Між чоловіками навіть зав'язалася бійка.

Мешканець Дніпра помітив у своєму саду незвичайні зимові гриби (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 16:43
Мешканець Дніпра помітив у своєму саду незвичайні зимові гриби (ФОТО)

Знахідкою чоловік поділився у соцмережі.

Наверх