Во время нереста выловил около 50 кг рыбы: в Днепропетровской области задержали браконьера

Читайте також:
Автор:
В Днепре и области снова запланировано отключение света.
В Запорожском направлении погиб Владимир Калина.
На Днепр наконец-то движется лето.
В Днепре на ходу загорелся автобус.
Поздравляем с блестящей победой!
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепре и области снова запланировано отключение света.
В Запорожском направлении погиб Владимир Калина.
В воскресенье, 14 мая, Никопольщину обстреляли дважды.
Теперь он может радостно бегать.
На Днепр наконец-то движется лето.
Президент Украины сделал важное заявление относительно выборов в парламент, которые должны были провести в 2023 году.
В Днепре на ходу загорелся автобус.
Водитель из Днепра уже больше года эвакуирует людей из прифронтовых регионов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!