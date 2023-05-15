Во время нереста выловил около 50 кг рыбы: в Днепропетровской области задержали браконьера

13 мая во время патрулирования полицейские обнаружили мужчину, который ловил рыбу. Нарушителем оказался 34-летний местный житель.

Во время нереста он выловил около 50 кг рыбы.

У рыбака изъяли орудие ловли и лодки. На место вызвали инспекторов отдела охраны водных биоресурсов.

Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 105 тысяч гривен.

Правоохранители напоминают, что сейчас на Днепропетровщине действует нерестовый запрет на лов рыбы и раков.

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