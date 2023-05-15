Під час нересту виловив близько 50 кг риби: на Дніпропетровщині затримали браконьєра

13 травня, під час патрулювання поліцейські виявили чоловіка, який ловив рибу. Порушником виявився 34-річний місцевий мешканець.

Під час нересту він виловив близько 50 кг риби.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області.

У рибалки вилучили знаряддя лову та човен. На місце викликали інспекторів відділу охорони водних біоресурсів.

Сума збитків, завданих державі, становить майже 105 тисяч гривень.

Правоохоронці нагадують, що зараз на Дніпропетровщині діє нерестова заборона на вилов риби та раків.

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