Во временно оккупированном Мариуполе могут мобилизовать студентов

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
«Таким образом, россияне могут готовить почву для мобилизации молодых мариупольцев. Ведь они понимают, что уже скоро ВСУ начнут контрнаступление, поэтому им необходимо «пушечное мясо». А мариупольцы для оккупантов не представляют никакой ценности», — отмечают в Мариупольском городском совете.
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