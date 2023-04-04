Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Во временно оккупированном Мариуполе могут мобилизовать студентов

Сегодня 18:45
просмотров

Преподаватели оккупированных мариупольских вузов получили уведомления,о том что они должны известить студентов о необходимости встать на воинский учет.

Новости Днепра про Во временно оккупированном Мариуполе могут мобилизовать студентов

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Новости Днепра про Во временно оккупированном Мариуполе могут мобилизовать студентов

«Таким образом, россияне могут готовить почву для мобилизации молодых мариупольцев. Ведь они понимают, что уже скоро ВСУ начнут контрнаступление, поэтому им необходимо «пушечное мясо». А мариупольцы для оккупантов не представляют никакой ценности», — отмечают в Мариупольском городском совете.

Читайте также:

Новости Днепра про Во временно оккупированном Мариуполе могут мобилизовать студентовУкраїнська Новости Днепра про Во временно оккупированном Мариуполе могут мобилизовать студентовРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Из-за разрушения шлюза подтопило сотни домов в Краматорске, вода прибывает
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Из-за разрушения шлюза подтопило сотни домов в Краматорске, вода прибывает

    На одном из прудов в Краматорске был частично разрушен водосбросной…

    На Днепропетровщине закопали Новоалександровский кромлех: зачем
    Новости Днепра
    Сегодня 18:36
    На Днепропетровщине закопали Новоалександровский кромлех: зачем

    Кромлех в Новоалександровке закопали.

    Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:47
    Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)

    «Озерка» считается самым большим рынком Днепра. Тут можно купить все:…

    Спортсмен из Днепра завоевал бронзу в турнире мировой серии по дзюдо
    Новости Днепра
    Сегодня 15:53
    Спортсмен из Днепра завоевал бронзу в турнире мировой серии по дзюдо

    Поздравляем!

    Последние новости

    Из-за разрушения шлюза подтопило сотни домов в Краматорске, вода прибывает
    Из-за разрушения шлюза подтопило сотни домов в Краматорске, вода прибывает

    На одном из прудов в Краматорске был частично разрушен водосбросной шлюз, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды. Подтопило около 260 домов на 30 улицах.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    На Днепропетровщине закопали Новоалександровский кромлех: зачем
    На Днепропетровщине закопали Новоалександровский кромлех: зачем

    Кромлех в Новоалександровке закопали.

    Сегодня 18:36
    0
    просмотров
    Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)
    Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)

    «Озерка» считается самым большим рынком Днепра. Тут можно купить все: от овощей и молока до велосипеда и обоев. Первые торговые ряды появились тут в конце 1890-х годов. Главный корпус рынка построили в 1960-х годах. Оборудованные павильоны на улице появились позже.…

    Сегодня 17:47
    просмотров
    На Волыни кот с бешенством покусал людей: три села закрыли на карантин
    На Волыни кот с бешенством покусал людей: три села закрыли на карантин

    На Волыни кот с бешенством покусал четырех человек, поэтому в трех селах ввели карантин на два месяца.

    Сегодня 17:42
    0
    просмотров
    “Укрзалізниця” изменила расписание движения пригородных поездов: подробности
    “Укрзалізниця” изменила расписание движения пригородных поездов: подробности

    Важная информация!

    Сегодня 17:08
    1
    просмотров
    «Взрывной сюрприз»: криворожцы нашли мину на чердаке дома, который купили пару лет назад
    «Взрывной сюрприз»: криворожцы нашли мину на чердаке дома, который купили пару лет назад

    Жители Кривого Рога приобрели дом с "сюрпризом".

    Сегодня 16:30
    просмотров
    Спортсмен из Днепра завоевал бронзу в турнире мировой серии по дзюдо
    Спортсмен из Днепра завоевал бронзу в турнире мировой серии по дзюдо

    Поздравляем!

    Сегодня 15:53
    2
    просмотров
    До +25: когда в Днепр наконец-то придет весенняя жара
    До +25: когда в Днепр наконец-то придет весенняя жара

    Синоптики рассказали, когда в Украину и Днепр придет весенняя жара.

    Сегодня 15:45
    просмотров
    Девочек больше: в Днепре за сутки родилось 20 младенцев
    Девочек больше: в Днепре за сутки родилось 20 младенцев

    Россияне хотели нас сломать, но сломаются сами.

    Сегодня 15:32
    0
    просмотров
    В магазинах Днепра продают арбузы по 89 грн за кило
    В магазинах Днепра продают арбузы по 89 грн за кило

    Несмотря на начало апреля в магазинах Днепра уже продают арбузы. За кило «полосатого» просят 89 грн. Средний размер одного арбуза – от 4 кг, а значит отдать за него нужно будет более 350 грн.

    Сегодня 15:08
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх