Во временно оккупированном Мариуполе могут мобилизовать студентов

«Таким образом, россияне могут готовить почву для мобилизации молодых мариупольцев. Ведь они понимают, что уже скоро ВСУ начнут контрнаступление, поэтому им необходимо «пушечное мясо». А мариупольцы для оккупантов не представляют никакой ценности», — отмечают в Мариупольском городском совете.

Преподаватели оккупированных мариупольских вузов получили уведомления,о том что они должны известить студентов о необходимости встать на воинский учет.

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