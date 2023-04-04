В тимчасово окупованому Маріуполі можуть мобілізувати студентів

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
“Таким чином, росіяни можуть готувати підгрунтя для мобілізації молодих маріупольців. Адже вони розуміють, що вже скоро ЗСУ почне контрнаступ, тож їм необхідне “гарматне м‘ясо”. А маріупольці для окупантів не становлять жодної цінності” -, зазначають у Маріупольській міській раді.
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