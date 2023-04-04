В тимчасово окупованому Маріуполі можуть мобілізувати студентів

Викладачі окупованих маріупольських вишів отримали сповіщення, про те що вони мають сповістити студентів про необхідність стати на військовий облік.

“Таким чином, росіяни можуть готувати підгрунтя для мобілізації молодих маріупольців. Адже вони розуміють, що вже скоро ЗСУ почне контрнаступ, тож їм необхідне “гарматне м‘ясо”. А маріупольці для окупантів не становлять жодної цінності” -, зазначають у Маріупольській міській раді.

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