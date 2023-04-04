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В тимчасово окупованому Маріуполі можуть мобілізувати студентів

Сьогодні 18:45
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Викладачі окупованих маріупольських вишів отримали сповіщення, про те що вони мають сповістити студентів про необхідність стати на військовий облік.

Новости Днепра про В тимчасово окупованому Маріуполі можуть мобілізувати студентів

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Новости Днепра про В тимчасово окупованому Маріуполі можуть мобілізувати студентів

“Таким чином, росіяни можуть готувати підгрунтя для мобілізації молодих маріупольців. Адже вони розуміють, що вже скоро ЗСУ почне контрнаступ, тож їм необхідне “гарматне м‘ясо”. А маріупольці для окупантів не становлять жодної цінності” -, зазначають у Маріупольській міській раді.

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Новости Днепра про В тимчасово окупованому Маріуполі можуть мобілізувати студентівУкраїнська Новости Днепра про В тимчасово окупованому Маріуполі можуть мобілізувати студентівРусский

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