Вместо саночек — гондолы: в Днепре после ночной непогоды повалены деревья и потоп на улицах (ВИДЕО)

В ночь на 19 ноября в Днепре был сильный ветер и ливень.
На перекрестке улиц Савченко и Ульянова лежит поваленное дерево.
Жители Днепра сообщают, что на улице Байкальской из-за ливня настоящий потоп. Утром образовалась пробка от Слобожанского проспекта до Калнишевского проспекта. Еще позавчера мы готовили саночки, а теперь придется доставать гондолы.
Что интересно, в селе Гречане Днепровского района спасатели извлекали машину скорой помощи из снежной грязи. Погода очень капризна, поэтому будьте осторожны. По прогнозам синоптиков сегодня ожидается штормовой ветер.
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