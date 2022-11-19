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  • Вместо саночек — гондолы: в Днепре после ночной непогоды повалены деревья и потоп на улицах (ВИДЕО)

Вместо саночек — гондолы: в Днепре после ночной непогоды повалены деревья и потоп на улицах (ВИДЕО)

Сегодня 11:05
просмотров

Из-за непогоды на улицах города лежат поваленные деревья, а некоторые улицы даже затопило.

Новости Днепра про Вместо саночек - гондолы: в Днепре после ночной непогоды повалены деревья и потоп на улицах (ВИДЕО)

В ночь на 19 ноября в Днепре был сильный ветер и ливень.

На перекрестке улиц Савченко и Ульянова лежит поваленное дерево.

Жители Днепра сообщают, что на улице Байкальской из-за ливня настоящий потоп. Утром образовалась пробка от Слобожанского проспекта до Калнишевского проспекта. Еще позавчера мы готовили саночки, а теперь придется доставать гондолы.

Что интересно, в селе Гречане Днепровского района спасатели извлекали машину скорой помощи из снежной грязи. Погода очень капризна, поэтому будьте осторожны. По прогнозам синоптиков сегодня ожидается штормовой ветер.

Новости Днепра про Вместо саночек - гондолы: в Днепре после ночной непогоды повалены деревья и потоп на улицах (ВИДЕО)

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