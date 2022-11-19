Замість саночок – гондоли: у Дніпрі після нічної негоди повалені дерева та потоп на вулицях (ВІДЕО)

На перехресті вулиць Савченко та Ульянова лежить повалене дерево.
Мешканці Дніпра повідомляють, що на вулиці Байкальській через зливу справжній потом. Вранці утворився затор від Слобожанського проспекту до проспекту Калнишевського. Ще позавчора ми готували саночки, а зараз доведеться діставати гондоли.
Що цікаво, в селі Гречане Дніпровського району рятувальники витягували машину швидкої допомоги зі сніжної багнюки. Погода дуже примхлива, тому будьте обережні. За прогнозами синоптиків, сьогодні очікується штормовий вітер.
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