Вместо Дня победы: Зеленский установил на 9 мая новый праздник

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает перенести День победы над нацизмом во Второй мировой войне с 9 на 8 мая.

Об этом идет речь в указе президента.

«Установить в Украине День Европы, который ежегодно 9 мая отмечать совместно с государствами Европейского Союза», — говорится в документе.

«С завтрашнего дня 9 мая мы будем уважать наше историческое единство — единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Единство, приближающее мир», — сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина никогда не забудет вклад своего народа в победу над нацизмом, и не даст соврать, что победа могла состояться и без участия какой-либо страны или народа.

Как тогда мы вместе уничтожали зло, так и сейчас мы вместе уничтожаем аналогичное зло. К сожалению, зло вернулось. Хотя агрессор теперь другой, у него та же цель — порабощение или уничтожение», — говорит Зеленский.

Он добавил, что сейчас единство в Европе приближает нас к празднованию первого дня нашего мира.

«И правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы. Сегодня я подписал соответствующий указ, и каждый год завтра 9 мая мы будем чтить наше историческое единство — единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Единство, которое приближает мир», — отметил глава государства.

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